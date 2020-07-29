Все очень серьезно: «пятилетку» развития Чувашии подкрепят специальным законом

Власти Чувашии утвердили программу социально-экономического развития республики на пять лет. Итоговый вариант представил врио главы республики Олег Николаев в рамках заседания Высшего экономического совета региона. Ожидается, что комплекс мероприятий позволит Чувашии выбраться из числа отстающих субъектов страны по версии Правительства России. «Комсомолка» изучила планы региона.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Главная задача программы в широком смысле - повысить качество жизни населения и сделать регион привлекательным для туристов.

Основными драйверами роста экономики станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, сфера IT, туризм, строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Представленная программа включает 325 инвестпроектов. При главе Чувашии создадут Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности и защите прав предпринимателей.

В рамках программы запланировано расширение деятельности ведущих предприятий энергетической, химической, машиностроительной, пищевой промышленности, диверсификация деятельности предприятий ОПК.

Так, регион намерен принять участие в ряде национальных проектов электротехнического кластера, реализовать инвестиционные проекты на базе концерна «Тракторные заводы», на предприятиях «Элара», «Сеспель», «Химпром», НПО им. Чапаева, «Хевел» и других.

В рамках развития бизнеса в республике создадут территорию опережающего социально-экономического развития, сеть индустриальных парков и частных технопарков, внедрят ряд налоговых преференций.

Для решения кадровых вопросов предусмотрен ряд проектов по профориентационной работе с последующим трудоустройством и созданию кадрового резерва для предприятий республики.

Ожидается, что новшества позволят к 2025 году увеличить объемы производства промышленной продукции до 1,5 раза.

Также, подчеркнул Николаев, правительство намерено проработать ряд мер поддержек для малого и среднего бизнеса.

ЭКОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одна из приоритетных задач субъекта - создание благоприятной экологической обстановки. В регионе предстоят масштабные работы по строительству систем водоснабжения и водоотведения, инвентаризации заброшенных водозаборных скважин. Дополнительно состоятся работы по снижению минимум в три раза объемов отводимых в Волгу загрязненных сточных вод.

В это же время запланировано создание экотехнопарка кластерного типа, который обеспечит полный цикл работы с ТБО от сортировки до переработки, что позволит республике сократить число свалок.

Что касается сельского хозяйства, власти заинтересованы, чтобы регион стал местом переработки произведенного в республике продукта и его дальнейшего экспорта, в том числе за пределы страны. Это принесет рабочие места для населения и налоговые вливания в бюджет Чувашии.

Продолжится поддержка сельхозпроизводителей и частных подворий. Первые результаты уже есть: началось наращивание энергообеспеченности отрасли, активизировалось строительство ферм и комбикормовых заводов.

МЕДИЦИНА

Сегодня медицина республики уже имеет два крупных федеральных центра и центры реабилитации. Их развитию будет уделено особое внимание. Вместе с этим в регионе запланировано расширение сети сосудистых центров, строительство многопрофильной республиканской больницы и лечебно-диагностического корпуса Республиканской детской больницы.

Также в районах откроют профильные центры для ранней диагностики различных заболеваний.

ЗАКОН КАК ГАРАНТ

В программу вошли более 1400 проектов и мероприятий, которые также затронут транспортную инфраструктуру, бюджеты муниципалитетов, а также бизнес и строительную индустрию. Также документом предусмотрено строительство крупных и местечковых спортивных объектов, детских садов и школ, мобильных технопарков и лабораторий для дополнительного образования школьников.

Поддержка предусмотрена и для IT-индустрии, на которую возлагаются особы надежды.

Теперь Правительство Чувашской Республики за месяц подготовит законопроект по утверждению Стратегии развития региона до 2035 года с учетом представленной комплексной программы.