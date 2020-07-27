В Казани появится обширная сеть проката электросамокатов

В августе 2020 года в столице Татарстана заработает обширная сеть проката электросамокатов. Сейчас она действует лишь в тестовом режиме. Количество единиц проката хотят увеличить до 600, а также число парковок – в три раза. Расширится за счет этого и границы поездок по городу.

Отметим, что новый для Казани шеринговый сервис позволяет взять покататься электросамокат с помощью мобильного приложения. После завершения поездки его можно оставить на одной из парковок. Они размещены пока лишь в Вахитовском районе и в части Ново-Савиновского района. При увеличении количества парковок их адреса автоматически появятся в приложении шеринга.

- Администрации районов обсудили с собственниками объектов, где имеются парковки для велосипедов, возможность их использования для самокатов. Большинство владельцев с пониманием отнеслись к этой просьбе, – объявил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров. - Мы ведем переговоры еще с тремя компаниями, которые в текущем году также за счет собственных средств планируют запустить прокат электросамокатов и велосипедов, обустроить парковки проката. В настоящее время ведутся переговоры о местах организации парковок, выделении земельных участков и помещений для обслуживания посетителей и хранения инвентаря. На начальном этапе проекта по развитию транспорта малой мобильности количество объектов проката планируется довести до 1600 единиц.

Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамоката, нужно найти ближайшую парковку в приложении на карте, разблокировать его с помощью QR-кода. После окончания поездки нужно припарковать самокат в любом месте, отмеченном в приложении, и заблокировать его, пристегнув замком. Базовый тариф за старт составляет 50 рублей, стоимость каждой последующей минуты – от 5 рублей. Депозит для начала поездки составляет 500 рублей. Эта сумма, кстати, будет заблокированы на карте до окончания поездки и возврата самоката.

В мэрии Казани считают, что такой транспорт – это не просто дань моде, а тренд всех крупных городов. Для его развития в новом генплане города заложены все возможности. Так, постепенно протяженность веломаршрутов будет увеличиваться.