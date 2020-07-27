Коронавирус в Чувашии, последние новости на 27 июля 2020 года: проведено более 134 тысяч тестов на инфекцию

По данным на утро понедельника, 27 июля, в Чувашии выявлено 6 529 случаев коронавируса. Известно, что 3 562 зараженных уже выздоровели, а 51 - скончался. С начала пандемии в регионе проведено 134 452 теста на COVID-19.

Напомним, в местном Роспотребнадзоре считают, что регион готов к переходу на 2 этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Правда для этого надо получить одобрение федерального управления, а после дождаться соответствующего указа от врио главы Чувашии Олега Николаева.

Заметим, что для выхода на 2 этап нужно, чтобы коэффициент распространения коронавируса не превышал 0,8. В республике же он немного выше - 0,84.