2020-07-26T21:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 27 июля 2020 года: проведено более 134 тысяч тестов на инфекцию

Они подтвердили 6 529 случаев заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
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3 562 больных уже выздоровели, 51 - скончался.3 562 больных уже выздоровели, 51 - скончался.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на утро понедельника, 27 июля, в Чувашии выявлено 6 529 случаев коронавируса. Известно, что 3 562 зараженных уже выздоровели, а 51 - скончался. С начала пандемии в регионе проведено 134 452 теста на COVID-19.

Напомним, в местном Роспотребнадзоре считают, что регион готов к переходу на 2 этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Правда для этого надо получить одобрение федерального управления, а после дождаться соответствующего указа от врио главы Чувашии Олега Николаева.

Заметим, что для выхода на 2 этап нужно, чтобы коэффициент распространения коронавируса не превышал 0,8. В республике же он немного выше - 0,84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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