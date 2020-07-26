Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 25 июля 2020 года: перед регионом сейчас стоит задача восстановить внутреннюю туриндустрию

По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано еще 104 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии, по сообщению федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, COVID-19 в регионе был выявлен у 8 461 человека, из них 5 914 из уже выздоровели, а для 65-ти пациентов болезнь закончилась летальным исходом.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пригласил российских туристов в регион. Сейчас, по его словам, в области стоит задача как можно быстрее восстановить внутреннюю туриндустрию. Речь, в том числе, идет и о событийных мероприятиях, а также новых мерах поддержки, которые должны стимулировать участников рынка создавать и продвигать новые продукты.

Так, агентство по туризму Ульяновской области уже разработало список мест, которые гостям Ульяновска нужно посетить в первую очередь.

В него, например, попала смотровая площадка с видом на Волгу, расположенная на 24 этаже одноименной гостиницы, музей истории гражданской авиации, дом-музей Ленина, территория музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» и парк Дружбы народов.