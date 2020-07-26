2020-07-25T17:21:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 26 июля 2020 года: регион готов перейти ко 2 этапу снятия коронвирусных ограничений

Темп роста заболеваемости за последние две недели составил 0,92%
Олег ЛУГОВОЙ
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Предполагается разрешить возобновить работу магазинам с непродовольственными товарами, площадью не более 800 квадратных метров и с отдельным входом с улицы, Фото: pixabay.comПредполагается разрешить возобновить работу магазинам с непродовольственными товарами, площадью не более 800 квадратных метров и с отдельным входом с улицы, Фото: pixabay.comФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии за последние сутки было зафиксировано 44 новых случая заражения. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 6 484 пациентов, 3 516 из них уже излечились, а 51 умер.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Как считают в Роспотребнадзоре Чувашии, регион готов к переходу на 2 этап снятия коронавирусных ограничений. Для этого сначала надо получит на это одобрение федерального управления, а после дождаться соответствующего указа от врио главы республики Олега Николаева.

Отмечается, что для выхода на 2 этап нужно, чтобы коэффициент распространения коронавируса не превышал 0,8. Вот только в Чувашии он немного выше - 0,84. Правда, в региональном Роспотребнадзоре рассматривают вариант с округлением этого показателя в меньшую сторону. Остальные показатели в норме. Так, один из них – рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас он в республике по итогам двух последних недель составляет 0,92%. Напомним, чтобы можно было перейти ко 2 этапу снятия ограничений, он должен быть ниже 1%.

Отметим, что на 2 этапе, в частности, предполагается разрешить возобновить работу магазинам с непродовольственными товарами, площадью не более 800 квадратных метров и с отдельным входом с улицы, а также ряду отдельных образовательных организаций, список которых составит Минобрнауки Чувашии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ

Тем временем в Минздраве Чувашии решили возобновить работу в обычном режиме Горбольницы №2 в Чебоксарах, в которой лечили больных коронавирусом.

Напомним, в республике сейчас ждут приказа Минздрава России на перевод в плановый режим работы местного Центра травматологии и ортопедии. Там уже прошла заключительная дезинфекция после больных COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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