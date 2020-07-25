2020-07-24T18:59:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 25 июля 2020 года: режим повышенной готовности продлен

Тем не менее ряду организаций все же разрешили вновь начать свою работу
Олег ЛУГОВОЙ
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Указ о продлении режима подписал глава республики Александр Евстифеев.Указ о продлении режима подписал глава республики Александр Евстифеев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По последней информации в Марий Эл зафиксировано 26 новых пациентов с диагнозом коронавирус. С начала пандемии его уже поставили 3 627 раз. В 3 076 случаях пациенты выздоровели, а в 31 все закончилось летальным исходом.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о продлении в республике из-за пандемии коронавируса режима повышенной готовности до 16 августа включительно.

При этом необязательно, но рекомендуется населению носить медицинские маски при нахождении на улице. Вместе с тем необходимостью их носить остается при посещении различных зданий, общественного транспорта, ж\д вокзалах и такси.

КОМУ РАЗРЕШИЛИ

Вместе с тем указом Александра Евстифеева разрешено возобновит свою деятельность в Марий Эл, например, ресторанам, гостиницам, пансионатам, санаториям, базам отдыха и библиотекам.

Так, объектам общепита можно вновь работать, но при заполнении не более 50% посадочных мест в залах, а библиотекам при условии из расчета 1 человек на 4 квадратных метра и соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров, а также при условии размещения за одним столом не более 1 человека.

Также разрешили открыться аттракционам на открытом воздухе и пунктам проката, а также вольерам в зоопарках.

В то же время в Марий Эл медучреждения снова начали оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь населения. Правда, пока прием пациентов ведется строго по предварительной записи. Все врачи должны принимать обратившихся в масках, шапочках и перчатках. Да и сами посетители поликлиник должны иметь средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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