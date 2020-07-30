УСПЕХ - РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ТАТАРСТАНОМ!

А началось все в 2008 году. Это был последний год работы Рустама Нургалиевича в должности премьер-министра. Именно под его руководством в Татарстане началось создание Центров коллективного пользования оборудованием по отдельным видам обработки. В их числе в 2009 году заработал и Лазерный центр РТ.

Сегодня Лазерный центр РТ - это инжиниринговая компания, оказывающая практическую помощь предприятиям ПФО в освоении современных лазерных технологий. Центр консультирует предприятия на предмет внедрения лазерных технологий обработки в конкретные производства, оказывает услуги по лазерной обработке промышленной продукции субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе, с выездом на производство заказчика. В числе клиентов центра такие компании, как «Мерседес», Schneider Electric («Шнайдер Электрик»), ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Элекон», и другие.

Кроме того, организация предоставляет услуги по профессиональной лазерной гравировке жителям Татарстана, создавая с помощью лазерных технологий уникальные персональные подарки.

Лазерный центр РТ ведет большую образовательную работу среди детей и молодежи. Став партнером уровня Diamond* Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», в 2015 году центр ввел компетенцию «Лазерные технологии».

В 2019 году центр - официальный партнер 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, впервые за историю чемпионата представивший компетенцию Laser techology (блок FutureSkills). Компетенция входит в топ-10 лучших образовательных практик. Более 5000 детей в России посещают мастер-классы, разработанные экспертами Лазерного центра РТ. А в скором времени татарстанцы планируют открыть первый сертифицированный СЦК WorldSkills в Москве, на базе колледжа связи № 54.

Лазерный центр РТ стал также единственной российской компанией, которая совместно с ведущими мировыми производителями оборудования Fanuc, DMG MORI и другими, представила современные цифровые технологии в компетенции FSS01 Digital Factory.

Компетенции Лазерного центра РТ оказались необходимы в период карантина: компания не прекращала свою деятельность ни на день, обеспечивая выполнение госконтрактов на производство диагностических систем, определяющих СOVID-19 в течение 25 минут. Тесты поставлялись в том числе в поликлинику управделами Президента РФ В. В. Путина.