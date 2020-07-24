Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 24 июля 2020 года: заразились еще 110 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 110 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 8 357 человек, 5 523 из которых уже выздоровели, а 65 - скончались.

По последним данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 333). Остальные из Димитровграда (702), Карсунского района (386), Инзенского района (357), Барышского района (312), Николаевского района (203), Ульяновского района (201), Новомалыклинского района (197), Цильнинского района (190), Майнского района (145), Мелекесского района (145), Сенгилеевского района (135), Новоульяновска (132), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (123), Чердаклинского района (115), Вешкаймского района (90), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (52), Павловского района (45), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено 159 616 тестов на COVID-19, обследовано 149 583 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 460 пациентов. Снято с наблюдения – 21 610 человек.