2020-07-23T19:18:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 24 июля 2020 года: принять детей могут только три загородных летних лагеря

Лагеря с дневным пребыванием при школах открывать не будут, выделенные на них деньги в итоге пойдут на подготовку к новому учебном году
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Лагеря при этом заполнят только на 50%.Лагеря при этом заполнят только на 50%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 27 новых случаев заражения COVID-19. Всего же за время пандемии коронавирус в республике был выявлен у 3 601 человека. Из них выздоровел 3 041 инфицированный, а скончался - 31.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем во время заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса обсудили летнюю оздоровительную кампанию 2020. Так, глава Минобрнауки Марий Эл Наталья Адамова предложила открыть для посещения детьми три загородных лагеря - оздоровительный центр «Радужный», оздоровительно-образовательный центр им. Володи Дубинина и детский оздоровительного лагерь на базе санатория «Кооператор».

По словам министра, все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения, оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, дезинфицирующими, антисептическими средствами, лекарственными препаратами, бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха и средствами индивидуальной защиты для персонала.

- Если подтверждается, что действительно эти лагеря отдыха соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, начинаем работать, - сказал на это глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Также на заседании регионального оперштаба было принято решение не открывать в этом году пришкольные лагеря с дневным пребывание детей. В итоге деньги, выделенные на их работу, пойдут на подготовку к новому учебному году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Марий Эл 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Татарстане, последние новости на 23 июля 2020 года: в республике автоматизировали процесс тестирования на COVID-19
В больницах республики заработала система “Алиса”, которая исключает ошибки при сборе биологического материала и доставке его в лаборатории
Коронавирус в Чувашии, последние новости на 23 июля 2020 года: врио главы республики Олег Николаев в скором времени готов перейти на 2 этап снятия ограничений
Об этом он заявил в разговоре с полпредом президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым
Новости 24
В Татарстане после ремонта открыли участок дороги “Чистополь - Аксубаево - Нурлат”
В Казани экс-председателя «Центральная сберкасса», похитившего 160 миллионов рублей, приговорили к 5 годам колонии
Рустам Минниханов лично встретится с группой высшего пилотажа “Стрижи”
В Татарстане выросло количество заболевших вирусной пневмонией
В Татарстане адвоката будут судить за попытку обмана на 2,5 миллиона рублей
В 2020 году Татарстане хотят открыть магазины без покупателей
В Марий Эл мужчину будут судить за жестокое убийство семьи из трех человек
Казань вошла в топ-5 популярных городов России для путешествий в августе 2020 года
В Татарстане муж-дебошир дважды за месяц избивал супругу и попытался зарезать ее
В Татарстане может появится первая в России бондовая зона для интернет-торговли
В Татарстане на реке Кама ветер унес катамаран вместе с туристами
В Ульяновской области построят солнечные электростанции за 1,9 миллиарда рублей
СУ СКР Татарстана: чиновник и директор-депутат похитили 1,5 миллионов рублей, выделенных на побелку деревьев
В Казань с рабочим визитом прибыл полпред президента России в ПФО Игорь Комаров
Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани
В Ульяновской области скончались еще двое зараженных коронавирусом
НКЦ "Казань" официально переименован
В Казани Русское географическое общество проведёт экологическую акцию на озере Лесном
В Ульяновске фура сбила насмерть велосипедиста на "зебре"
С начала года в Ульяновской области создали 14,2 тысячи рабочих мест