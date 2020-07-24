Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 24 июля 2020 года: принять детей могут только три загородных летних лагеря

По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 27 новых случаев заражения COVID-19. Всего же за время пандемии коронавирус в республике был выявлен у 3 601 человека. Из них выздоровел 3 041 инфицированный, а скончался - 31.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем во время заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса обсудили летнюю оздоровительную кампанию 2020. Так, глава Минобрнауки Марий Эл Наталья Адамова предложила открыть для посещения детьми три загородных лагеря - оздоровительный центр «Радужный», оздоровительно-образовательный центр им. Володи Дубинина и детский оздоровительного лагерь на базе санатория «Кооператор».

По словам министра, все они имеют санитарно-эпидемиологические заключения, оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, дезинфицирующими, антисептическими средствами, лекарственными препаратами, бесконтактными термометрами, приборами для обеззараживания воздуха и средствами индивидуальной защиты для персонала.

- Если подтверждается, что действительно эти лагеря отдыха соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, начинаем работать, - сказал на это глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Также на заседании регионального оперштаба было принято решение не открывать в этом году пришкольные лагеря с дневным пребывание детей. В итоге деньги, выделенные на их работу, пойдут на подготовку к новому учебному году.