«МАЙСКИЙ»: ЕСТЬ ВЫЗОВ - ЕСТЬ ОТВЕТ!

Историю любого предприятия можно рассматривать как череду вызовов. Меняются политические и экономические условия, приходят и уходят кризисы, конкуренты... Найти разумное решение на очередной вызов жизни для компании - значит, стать сильнее, конкурентоспособнее. Не найти - значит, отстать, потерять часть рынка, а вероятно, и потерпеть крах.

Вся история тепличного комбината «Майский», начиная со времени основания, 1974 года, - это серия сильных ответов на сложные вызовы. Более того, предвидение надвигающихся проблем руководством предприятия делает эти ответы оперативными, точными, позволяющими не только разрешить проблему, но и извлечь из этого выгоду.

ДОРОГОЙ СВЕТ - УГРОЗА ПОМИДОРАМ

Что же стало главным вызовом для «Майского» в последнее десятилетие? Им оказался стремительный рост тарифов на электро- и тепловую энергию, спровоцированный мировым финансово-экономическим кризисом 2008 года. Удорожание энергоресурсов нависло угрозой разорения над многими предприятиями. А ведь тепличное производство особенно зависимо от стоимости электроэнергии.

Судите сами - в последнее двадцатилетие овощи и ягоды выращиваются в теплицах «Майского» круглый год, даже зимой. Это стало возможно только с помощью досвечивания теплиц особыми лампами, заменяющими растениям солнце долгой темной зимой. Такой метод называется «светокультура», и наш татарстанский комбинат стал первым в России сельхозпредприятием, внедрившим у себя эту технологию. Можно догадываться, как много электричества она требует.

Приведем лишь некоторые цифры, которые позволят оценить энергоемкость производства овощей и ягод в ТК «Майский».

Ежегодно комбинат потребляет 200 000 Гкал тепловой энергии. Для сравнения: современная многоквартирная пятиэтажка в три подъезда за год потребляет всего 400 Гкал. Выходит, что расходы тепловой энергии по комбинату равны расходам на обогрев жилого комплекса, состоящего из 500 многоквартирных пятиэтажных домов!

При таких масштабных тратах электричества и тепла рост тарифов мог бы привести либо к удорожанию продукта (прощайте, свежие огурцы и помидоры для рядового потребителя!). Либо к падению уровня доходов компании, что всегда влечет за собой и замедление развития - не хватает средств на внедрение новых технологий, совершенствование технологических процессов и так далее.

НЕ БЫЛО БЫ СВОЕГО ЭНЕРГОЦЕНТРА, ДА РОСТ ТАРИФОВ ПОМОГ

Предприятие выстраивало энергоэффективную политику на предприятии не один год. Но этот вызов потребовал кардинально новых решений.

И такое решение появилось - комбинат принялся за строительство своей собственной энергетической системы. К 2019 году десятилетний амбициозный проект был полностью реализован. В декабре ознакомиться с работой новой теплоэлектростанции ТК «Майский» приехал Президент РТ Рустам Минниханов - в его лице правительство республики поддерживало создание объекта малой энергетики комбината на протяжении всех этапов стройки.

Собственная энергосистема включает в себя три котельных совокупной мощностью 126 МВт и два энергоцентра общей электрической мощностью 47 МВт. Это сделало возможным для предприятия почти полностью закрыть все потребности тепловой и электрической энергии для выращивания овощей. А главное, наряду с возведением новых энергосберегающих теплиц это позволило сократить энергоемкость продукции «Майского» за последние 10 лет в три (!) раза. Иными словами, 1 кг тепличных овощей, выращиваемый на «Майском» комбинате, требует теперь на 5 кг условного топлива, а всего 1,5! Открытие собственного энергоцентра дало предприятию около 70 млн рублей экономии в год.

По словам генерального директора компании Ильшата Ганиева, достижения комбината были бы невозможны без участия Президента РТ:

«Мы все прекрасно знаем, что большинство тепличных комбинатов в России закрылись из-за высоких тарифов на тепловую энергию. Благодаря участию Рустама Минниханова мы создали свою энергетику. Это придает нам уверенность в том, что мы действительно не зависим от монополистов и производим доступную продукцию для наших потребителей. Прежде всего, для жителей нашей республики».

А ЧТО ЕЩЕ? ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЕВРОПЫ

На какие еще вызовы пришлось дать ответ татарстанской компании? Один из них - санкции европейских государств по отношению к России, потребовавших от производителей самых разных товаров задуматься об импортозамещении и пытаться выстраивать всю цепочку производства без использования продвинутых импортных товаров и оборудования.

И в этом вопросе у «Майского» оказалась значительная фора по сравнению с другими производителями. Дело в том, что курс на импортозамещение руководство предприятия выбрало еще в 90-х годах XX века. Еще 25 лет назад, когда на комбинате потребовалась масштабная модернизация производства и первым делом была намечена замена теплиц, многие эксперты полагали, что строить нужно исключительно теплицы иностранного производства. Считалось, что только в зарубежных теплицах можно получать урожаи мирового уровня.

Однако руководство приняло решение возводить теплицы отечественного производителя - завода «Агрисовгаз», расположенного в Калужской области. Расчет на технологичность российских теплиц оказался верным: в процессе эксплуатации они позволили предприятию сберегать до 60% тепла, в то же время обеспечивая растениям оптимальный микроклимат. В настоящее время в «Майском» успешно функционируют более 380 000 кв. метров (это площадь 52 футбольных полей) стеклянных теплиц высотой 5 - 6 метров. Все они отечественные! Наряду с внедрением современных технологий выращивания овощей эти теплицы также помогают комбинату получать урожаи европейского рекордного уровня. В текущем году максимальная урожайность огурцов достигла 213,4 кг с 1 кв. метра.

«МАЙСКИЕ» ЖУКИ СЪЕДЯТ ВСЕХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня отечественный продукт используется в каждой технологической цепочке производства на комбинате: от удобрений до современного светотехнического оборудования. Эксперименты с российскими товарами, а также поиски экологичных решений привели к тому, что для защиты растений от вредителей или болезней «Майский» не просто выбрал какие-то отечественные биохимические продукты: на комбинате запустили собственное производство энтомофагов - живых насекомых, пожирающих вредных букашек.

Энтомофаги выращиваются в собственной биолаборатории комбината и выпускаются определенными группами на растения под конкретную задачу (например, уничтожить тот или иной вид вредителей). Сейчас в ТК в год производится до 1,2 млрд особей! А вот ядохимикаты в теплицах «Майского» вообще не допускаются.

Ответом на запросы общества как на экологически чистый продукт, так и на экологичное производство, настойчиво звучащие с начала XXI века, стали и другие технологии, внедренные в ТК «Майский». Например, для полива растений на предприятии используют чистую артезианскую воду из собственных скважин. Излишки воды собираются и после обработки через дезинфекторы используются по новому кругу. Внедрено малообъемное производство: например, огурцы и томаты растут в специальных матах, заполняемых экологически чистой питательной смесью.

…Несмотря на вызовы жизни, а порой и благодаря им, ТК «Майский» продолжает радовать татарстанцев и жителей многих регионов России свежими овощами и ягодами высокого качества по демократичной цене. Татарстанская компания стала образцом для подражания многим производителям овощей защищенного грунта, первой ввела технологию светокультуры, реализовала малообъемные технологии, добилась рекордной урожайности в своих теплицах. Первый и единственный из тепличных предприятий России «Майский» внедрил у себя международную систему качества, подтверждающую экологическую безопасность продукции. Имея огромный опыт заботы о растениях, компания может похвастаться и заботой о людях - сотрудниках комбината. Их условия труда доведены до европейского уровня, а для обычной жизни сотрудники получили от компании современный жилой комплекс, включающий три многоквартирных дома, детский сад, сквер для отдыха с музыкальным фонтаном, спорткомплекс, игровые и детские площадки и не только.

ЧТО ТАКОЙ «МАЙСКИЙ»?

- ТК «Майский» один из лидеров в России по урожайности с кв. метра овощей защищенного грунта.

- «Майский» производит более 44 тысяч тонн овощей в год. Это огурцы, помидоры, баклажаны и перцы, зелень, ягоды.

- За годы существования комбината «Майский» не раз получал отечественные и зарубежные награды за свои достижения. В 2019 году вновь подтвердил свой высокий статус платиновым знаком, полученным в рамках программы «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».