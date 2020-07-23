Казанский ФК «Рубин» покидают сразу пять игроков

Казанский футбольный клуб «Рубин» заявил о том, что основной состав команды покидают сразу пять игроков. Это защитники Владимир Гранат, Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков.

Причина их ухода – истечение сроков, заключенных с клубом контрактов.

Теперь Плиев и Поярков возвращаются в «Ростов», Евгений Марков снова будет играть в московском «Динамо», а Пабло Сантос улетает в португальскую «Брагу».

Отметим, что Марков сыграл за «Рубин» 22 матча и забил 5 голов. За что его заслужено признали лучшим бомбардиром клуба в сезоне, Константин Плиев выступал за казанцев в 13 встречах, Пабло Сантос отыграл 9 матчей, а Николай Поярков принял участие в 7 играх.

- ФК «Рубин» благодарит игроков за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! – отметили в пресс-службе казанского клуба.

Отметим, что до сообщения об уходе сразу пяти футболистов, то есть вчера, 22 июля, в Казани в домашнем матче «Рубин» уступил московскому «Спартаку» в заключительной игре сезона со счетом 1:2, и остался на 10-м месте. При этом данную игру уже в качестве запасных с кромки поля наблюдали те же Сантос, Гранат, Плиев и Поярков.