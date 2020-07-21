Выиграть набор сковородок от «Радио Дача» может любой казанец

Каждый может получить набор фирменных сковородок. Что для этого нужно сделать?

Настройтесь на частоту 90,2 FM; ежедневно в эфире звучит ролик с перечнем продуктов, которые Зина купила в магазине.

Задача слушателей – дозвониться на автоответчик «Радио Дача» по номеру (843) 5005-90-2 либо оставить комментарий в группе ВКонтакте и предложить свой оригинальный рецепт из этого перечня продуктов.

Так что же приготовить Зине из этих ингредиентов, чтобы взять с собой на природу?

- Сыр легкий;

- Рис краснодарский;

- Ветчина из индейки.

Игра продолжается до 24 июля, в пятницу ведущий в прямом эфире объявит автора самого креативного и интересного рецепта, именно он получит приз – набор фирменных сковородок. Подробности в группе ВКонтакте «Радио Дача Казань».

Без возрастных ограничений.