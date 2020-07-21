2020-07-21T12:49:35+03:00
Общество

Есть альтернатива: в жару жители Татарстана воздерживаются от питья водопроводной воды

Люди стали более ответственно относиться к своему рациону
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Эксперты посоветовали воду, которую можно пить в любом возрасте.Эксперты посоветовали воду, которую можно пить в любом возрасте.
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Она не имеет запаха, вкуса и цвета, но является основой жизни. Незаменимая и необходимая - чистая питьевая вода. Её роль в повседневном рационе человека долго оставалась недооцененной. Но время не стоит на месте, и сейчас многие казанцы всё чаще начинают пить воду осознанно. Почему жители города и республики всё чаще отказываются от нефильтрованной воды из-под крана в пользу природного артезианского экологически чистого продукта? Подробности — в нашем материале.

В эпоху ЗОЖ, фитнеса и правильного питания сложно найти человека, который бы не знал о хрестоматийной рекомендации любого специалиста по здоровью — ежедневно употреблять не менее двух литров питьевой воды. Почему же эксперты так настаивают на этих 10 стаканах? Во-первых, вода обеспечивает стабильную работу пищеварительной системы. Во-вторых, очищает организм от токсинов и шлаков. В-третьих, в буквальном смысле слова делает нас красивее — улучшает состояние кожи, помогает избавиться от лишних сантиметров и восстановить заряд бодрости. Достаточное употребление воды — профилактика мочекаменной болезни и проблем с сердечно-сосудистой системой. А в летнюю жару, с которой мы знакомы не понаслышке, питьевая вода просто необходима. Причем не только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы восстановить баланс полезных веществ.

В России, как и на всей земле, есть удивительные места, которые открывают человечеству свои тайны. Один из таких уголков находится на севере Ульяновской области, в природном родниковом краю - старинном селе Ундоры.

В России, как и на всей земле, есть удивительные места, которые открывают человечеству свои тайны. Один из таких уголков находится на севере Ульяновской области, в природном родниковом краю - старинном селе Ундоры.

К сожалению, не любая вода в полной мере отвечает всем вышеперечисленным факторам. Увы, установка фильтра для водопроводной воды или заказ первой же попавшейся бутилированной воды вслепую - не панацея, если ваша цель вместе с питьем получать необходимые макро- и микроэлементы в оптимальных пропорциях. Для этого подойдет именно артезианская вода высокого качества. Но как из всех предложений на рынке выбрать действительно стоящий продукт? За советом мы обратились к эксперту — профессору, академику Российской академии наук, директору НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, президенту международной ассоциации «Вода-Медицина-Экология», эксперту Всемирной организации здравоохранения Юрию Рахманину.

- К понятию так называемой «идеальной воды» по своему составу близка «Волжанка». Это питьевая вода высшей категории качества, которая успешно прошла многочисленные лабораторные исследования в нашем институте, в институте питания РАН и Федеральном центре гигиены эпидемиологии Роспотребнадзора — в самом важном в стране надзорном органе, отвечающем за качество всей производимой продукции. Также вода этой марки прошла испытания в Региональном центре независимой экспертизы в Казани, — рассказал Юрий Рахманин.

Выводы эксперта подтверждают и результаты независимой экспертизы «Роскачества». В исследовании участвовали 58 образцов питьевой негазированной воды производства России, Армении, Грузии, Италии, Норвегии, Финляндии и Франции. Каждый из них прошел испытания по 98 показателям. В итоге только 9 образцов смогли подтвердить свое высокое качество. В восьмерку лучших вошла и артезианская питьевая вода «Волжанка» производства Ундоровского завода минеральной воды, что обеспечило торговой марке заслуженное право получить Знак качества от автономной некоммерческой организации «Роскачество».

Наше здоровье зависит от множества факторов, и одним из важнейших является качество питьевой воды.

Наше здоровье зависит от множества факторов, и одним из важнейших является качество питьевой воды.

Устали стоять в очередях и тратить время на доставку продуктов до места назначения? Решение есть - сделать интернет-заказ еще никогда не было так просто!

Фирменный интернет-магазин компании-производителя осуществляет доставку питьевой воды «Волжанка» в удобном формате 18,9 литров для дома и офиса, а также минеральной воды, фирменных и безалкогольных напитков, кондитерских изделий, оборудования и аксессуаров для воды.

Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»

Телефоны:

8(8435)80-00-23

8(927)039-34-12

Сайт по заказу воды «Волжанка»

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