Пенсионер из Татарстана, застреливший врача из трости-пистолета, вышел на свободу в возрасте 90 лет

Стало известно, что на свободу вышел Мисбах Сахабутдинов, который в декабре 2015 года в Набережных Челнах из самодельной трости-пистолета застрелил врача-травматолога Андрея Железнова. За это убийство пенсионера в 2016 году приговорили к 6 годам колонии строгого режима и выплате компенсации в 300 тысяч рублей семье погибшего. Оружие - самодельную трость, приспособленную для стрельбы патронами, изъяли и передали в музей следственного комитета Татарстана.

Чтобы изготовить это почти шпионское оружие, у пенсионера ушло немало сил и времени. Фото: СУ СКР Татарстана

Свое наказание Мисбах Сахабутдинов отбывал в исправительной колонии №5 строгого режима в поселке Нижние Вязовые и по исполнении ему 90 лет был отпущен на свободу. Что послужило поводом к досрочному освобождению мужчины - хорошее поведение или глубокая старость, не сообщается.

Напомним, злобу на врача Сахабутдинов затаил еще с 2008 года, когда Железнов отказался принимать его с раной руки. На голове пенсионера была видавшая виды тюбетейка, и травматолог попросил ее снять - не положено в хирургическом кабинете, вдруг грязь в рану попадет.

Тогда Сахабутдинов ушел со скандалом и лишь в сопровождении вызванных в поликлинику полицейских. Готовился к мести в течении 6 лет. Для этого и изобрел ту самую трость-пистолет. Правда, когда пенсионер вернулся и попытался расстрелять ненавистного врача, то его изобретение дало осечку. Андрей Железнов даже и не понял, что его хотели убить, да и не узнал в странном старичке того самого скандального пациента в грязной тюбетейке. Врач просто попросил пенсионера удалиться.

Во время первой попытке застрелить врача произошла осечка. Дедушке пришлось дорабатывать свое изобретение, в том числе и спусковой крючок. Фото: СУ СКР Татарстана

Сахабутдинов ушел и стал дорабатывать свою стреляющую трость. На это ушел еще один год. И вот утром 11 декабря 2015 года пенсионер дождался приезда врача в поликлинику и выстрелил в него прямо на пороге здания. При этом убийца даже помог занести в поликлинику смертельно раненного Железнова, там же на месте он и признался в расправе.