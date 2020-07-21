Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 21 июля 2020 года: каждый 5 заболевший из «группы риска»

По последним данным, в Марий Эл было выявлено 27 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике им заразились 3 520 человек. Из них уже выздоровели 2 948 пациентов, а 31 скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По информации Роспотребнадзора Марий Эл, в республике каждый 5 заболевший коронавирусом – это представитель «группы риска».

- Почти треть заболевших находится в возрастной категории «50-64 года», а пятая часть – «65 лет и старше». Так, от коронавируса пострадали 1143 зрелых и пожилых гражданина (32,5%) и 700 лиц «серебряного возраста» (19,9%), входящих в «группу риска» по коронавирусной инфекции, - сообщают в управлении.

Темп прироста заболеваемости в Марий Эл составляет 0,77%, а коэффициент распространения коронавируса – 0,98.

ОТДЫХ ДЛЯ МЕДИКОВ

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал постановление об утверждении порядка предоставления отдыха медработникам республики, которые переболели коронавирусом или принимали непосредственное участие в оказании медпомощи зараженным.

Им компенсируют 100% стоимость 14-дневной путевки в ряд санаториев Марий Эл, которые были куплены самостоятельно. Количество этих компенсируемых путевок определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделенных Минздраву республики в 2020 году.