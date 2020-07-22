Второй день рождения: в Татарстане врачи спасли многодетную мать, у которой были поражены 90% легких

В Нижнекамске многодетная мать Наиля Алексеева, которая воспитывает 17-летнюю дочь, ее 4-летних сестренок-близняшек, а также 7-летнего сына, вдруг заболела. Думала простуда, начала принимать антибиотики – не помогло. Тогда женщина сходила к врачу и тот назначил уже уколы. Но Наиле становилось все хуже. Пришлось в итоге женщине вызывать на дом «скорую». В больнице многодетную мать отправили на томограф и тот показал, что у нее легкие поражены в пяти местах и на 75% всей их площади. Была назначена срочная госпитализация.

Наилю сначала положили в обычную палату, доктор назначил лечение. Но лучше женщине все равно не становилось – было тяжело дышать. Через два дня пациентку подключили к кислородной поддержке. Местные врачи по видеосвязи даже советовались с коллегами из Казани. Консилиум назначил многодетной матери дорогостоящие препараты, но и они не помогли.

- А потом случилось самое страшное, врачи называют это состояние «цитокиновым штормом», после которого я попала в реанимацию. В этот момент я уже была без сознания и не могла дышать самостоятельно. И когда меня повезли на второе КТ, оно показало уже 90% поражения легких. А ведь прошло всего 3 дня после первого такого обследования, - вспоминает сама Наиля.

Болезнь у женщины развивалась молниеносно, врачам пришлось действовать не только быстро, но аккуратно. В это момент в реанимации дежурил анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чайко. Он сразу же сделал пациентке интубацию, а после подключил ее к аппарату ИВЛ и ввел медикаментами в искусственный сон на целых восемь дней.

- Как правило, если такие пациенты выживают, они могут остаться инвалидами, - рассказывает сам Дмитрий Чайко, - Поэтому наша команда не только спасала пациентке жизнь, но и делала все для того, чтобы жизнь эта была полноценной. На момент поступления у пациентки фактически осталось 10% дыхательной поверхности легких, большая их часть просто не участвовала в дыхании. Был проведён рекрутмент, то есть раскрытие поврежденных альвеол.

В этом состоянии Наиля находилась несколько дней. Врачи тщательно следили за ней и каждые два часа подбирали различные режимы. В итоге женщину удалось перевести на самостоятельное, хоть и спонтанное, дыхание. Наиля, наконец, смогла адекватно дышать полной грудью. Ее организм справился. Как считают врачи, это, наверное, произошло потому что пациентка молодая. Ей в каких-то моментах повезло остаться без видимых последствий для дальнейшей жизни.

- Спасибо большое Дмитрию Чайко, который, в принципе, получается, спас меня. Он вовремя провел все необходимые манипуляции. Моесостояние было критическим. Сами реаниматологи потом рассказывали мне, что буквально 10-15 минут, и я бы умерла. Мои легкие просто бы сдулись и их бы уже не смогли восстановить. Теперь у меня есть второй день рождения, - благодарит Наиля Алексеева. - За это время у меня в прямом смысле произошла переоценка ценностей, потому что за две недели я много раз посмотрела смерти в глаза. Я даже не думала, что со мной такое может произойти. И в принципе, мне, как и многим, не очень-то верилось, что это заболевание есть. Думаем, что нас это не коснётся, а вот как только коснулось - жизнь поделилась на «до» и «после».

Сейчас женщина проходит реабилитацию. По рекомендациям врачей Наиля это делает постепенно. Например, надувает мыльные пузыри. Некогда детское развлечение теперь стало частью восстановления.

Как подтверждают в Минздраве Татарстана, Наиля Алексеева не перестает благодарить врачей, она передала всем бригадам и лично врачу Дмитрию Чайко благодарственные письма. Там жирным шрифтом она написала: «СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!».