В Татарстане изобрели первый в мире виртуальный смартфон с защитой бизнес-данных

Пандемия коронавируса сильно изменила, как в России, так и во всем мире, не только порядок ведения бизнес-процессов, но и дало развитие относительно новой культуре – удаленной работе сотрудников различных компаний.

Именно безопасность последней стоит сейчас во главе угла. Речь идет о защите корпоративных или иначе – бизнес-данных, попадающих в смартфоны ряда сотрудников. Чтобы защитить эту информацию, скажем от кражи, в компании-резидента особой экономической зоны «Иннополис», изобрели первый в мире защищенный виртуальный смартфон. Сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Эта система-приложение также обеспечивает удобный доступ к корпоративным данным с мобильных устройств сотрудников компании и дает возможность управлять их мобильной коммуникацией - взаимодействием с клиентами или фирмами-партнерами.

По сути изобретенное приложение позволяет иметь на своем гаджете сразу два телефона – рабочий и персональный. Такое разделение создает самостоятельный и защищенный полнофункциональный виртуальный смартфон без внедрения в него личных данных сотрудника. То есть можно следить за тем, как используются данные компании без вторжения в личную жизнь работника.

Разработчик также предлагает пользователям иметь автономную связь с клиентами или партнерами по всему миру без использования сим-карт.

Интересно, что при всем этом виртуальная операционная система внутри приложения абсолютно идентична той, которая присутствует на используемом гаджете. Это позволяет сотруднику быстро освоится что к чему. Предусмотрено и быстрое восстановление или удаление доступа к корпоративным данным компании с гаджета на случай его потери или ухода работника из компании. Отмечается, что данное приложение доступно как для девайсов с операционной системой iOS, так и Android.