2020-07-22T11:35:42+03:00
Общество

Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок

Билайн предлагает скидки до 5 000 рублей на смартфоны Xiaomi
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скидка действует при покупке смартфона в комплекте с услугами связи и аксессуарами, а в качестве подарка – подписка «Амедиатека» на 3 или 12 месяцев в сервисе «Билайн ТВ». Новое предложение рассчитано на поклонников кино, предпочитающих смотреть новинки с экрана своего смартфона в любое время и в любом месте.

Выгодные условия распространяются сразу на ряд моделей Xiaomi: Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi 7A разных цветов и объемов памяти.

Добавить в свой комплект можно также один из тарифов линейки «Близкие люди» с безлимитными возможностями для общения или цифровой тариф линейки «Не один дома» с доступом к киноновинкам, музыке, журналам и облачному хранилищу, специальную опцию на связь по акции на полгода и аксессуары. Ко всем комплектам со смартфонами Билайн также дает бесплатный доступ к «Амедиатеке» на 3 или 12 месяцев в составе сервиса «Билайн ТВ». Наполнение варьируется в зависимости от выбранного смартфона и аксессуаров.

Например, цена на Xiaomi Redmi Note 8T 128 Гб со скидкой 5000 рублей в составе комплекта составит 11 990 рублей. Помимо устройства в комплект также входит один из тарифов «Близкие люди» или «Не один дома», опция «4 000 бонусных рублей на связь по акции» на полгода, любые аксессуары на сумму 1 000 рублей и бесплатный доступ к подписке «Амедиатека» в сервисе «Билайн ТВ» на год. Общая стоимость такого комплекта составит 16 990 рублей.

Акция действует с 13 июля 2020 года по 12 августа 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте. Количество товаров ограничено.

***

Акция действует в собственных офисах Билайн на всей территории РФ за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Акция действует с 13.07.2020 г. по 12.08.2020 г. при покупке Xiaomi Redmi Note 8T 128GB (Сяоми Редми Ноут 8Т 128 ГБ) совместно с опцией «4 000 бонусных рублей на связь по акции» при подключении тарифного плана (ТП) из ограниченного перечня ТП в собственных офисах «Билайн» и аксессуаров на сумму 1000 руб. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Фильмы и сериалы доступны в подписке «Амедиатека» (18+) в сервисе «Билайн ТВ» (12+) на 12 мес./3 мес. (в зависимости от состава комплекта) за 0 руб., с 4-го/13-го мес. подписка автоматически предоставляется по полной стоимости – 599 руб./мес. Организатор акции – ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Организатор вправе изменять условия акций в одностороннем порядке, информация об изменениях и правила Акции на beeline.ru

Опция «Х рублей на связь по акции» расходуется только на оплату пакетов услуг связи, предоставляемых по тарифному плану участника акции в порядке и в размере, предусмотренном для списания абонентской платы.

Тарифные линейки «Близкие люди» и «Близкие люди+» действуют для физических лиц на территории РФ, за исключением Республики Крым и г. Севастополь, при технической возможности подключения. Подробнее о стоимости и условиях подключения на beeline.ru.

Тарифная линейка «Не один дома» действует для абонентов тарифов «Не один дома 1» и «Не один дома 2» с предоплатной системой расчетов в сети «Билайн» при технической возможности подключения. На подписку на сервисы «Билайн Журналы» Kiozk (18+), «Облако Билайн» (6+) (до 10 Гб), «Музыка Билайн» (12+) предоставляется скидка в размере 100 %. В ежемесячную плату включен пакет «Vip Play ТВ» в «Билайн ТВ» (12+) на год с момента его активации. Подробнее о стоимости и условиях подключения тарифов и сервисов – на beeline.ru.

В зависимости от модели смартфона состав комплекта может отличаться.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ запускает новую Travel-карту
В Йошкар-Оле 4-летний мальчик упал с высоты 5-го этажа и остался жив
В Татарстане только 19% молодых пар живут отдельно от родителей
В Марий Эл упал спрос на жилье в новостройках
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом
В Мамадышском районе обнаружили тело утонувшего мальчика
В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
В Чебоксарах после аварии со "скорой" перевернулась "буханка"
В Татарстане разыскивают тело утонувшего мальчика
В Татарстане скончались еще два человека с коронавирусом
В Чувашии медики спасли пенсионерку, которую во время сбора ягод укусила змея
В Йошкар-Оле почти на год перекрыли движение по участку улицы Карла Маркса
В Татарстане из-за гибели мальчика в соседском котловане возбудили уголовное дело
В Казанском зоопарке "Река Замбези" появились кафрские рогатые вороны
В Йошкар-Оле иномарка врезалась в дерево: пострадала 4-летняя девочка
С начала года в Татарстане были реализованы жилищные кредиты на 36,7 миллиарда рублей
В Чебоксарах построят планетарий за 800 миллионов рублей
В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы возбудили уголовное дело
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
В Татарстане для посещения официально открыт пляж «Камской море»
Минздрав Татарстана объяснил почему бабушке из Азнакаево зашили глаз без наркоза
В Казани троллейбус снес столб и оборвал провода
В Казани неизвестный из рогатки обстрелял 12-летнюю девочку
После снятия ограничений в Татарстане открылись 8,4 тысячи кафе и магазинов
В Набережных Челнах ищут начальника управления по делам молодежи
В Ульяновской области “Лексус” оказался под колесами фуры: среди пострадавших двое детей