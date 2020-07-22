2020-07-21T19:31:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 22 июля 2020 года: удельный вес выздоровевших 70,7%

Почти половина инфицированных – это жители и гости Йошкар-Олы
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас под медицинским наблюдением в республике находятся 988 человек.Сейчас под медицинским наблюдением в республике находятся 988 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Марий Эл коронавирусом заразились еще 46 человек. Всего с начла пандемии в регионе были инфицированы 6 310 человек, излечились 3 405, а 50 пациентов скончались.

Фото: скриншот с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта https://yandex.ru/covid19/stat

Как подсчитали в Роспотребнадзоре Марий Эл, удельный вес выздоровевших после перенесенного коронавируса в регионе увеличился до 70,7%.

Более чем половины больных заразились COVID-19 в кругу семьи или друзей – 53,6%. При этом почти 50% всех инфицированных в республике – это жители и гости Йошкар-Олы.

- Практически у каждого второго больного отмечено легкое течение болезни: в легкой форме COVID-19 перенесли и переносят 49% пациентов. Средняя степень тяжести заболевания установлена у 28,7%, тяжелая – у 4,5%. Без каких-либо клинических проявлений коронавирусная инфекция определена у 17,8% зараженных, - отметили в Роспотребнадзоре Марий Эл.

Сейчас под медицинским наблюдением в республике находятся 988 человек. 950 из них находились в контакте с больными или теми, у кого есть подозрения на коронавирус, а 38 вернулись из заграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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