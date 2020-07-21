Казанские врачи пришили пенсионеру отрезанную бензопилой руку обратно

Несчастный случай с 73-летним пенсионером произошел 18 июля на его садовом участке в Марий Эл. Он почти лишился руки во время работы бензопилой. Травмированную конечность сразу положили в холодное место. Пострадавшего экстренно доставили в одну из ЦРБ Марий Эл.

Местные врачи оказали первую помощь - остановили кровотечение, и срочно связались с коллегами из микрохирургии РКБ Татарстана. Пришить руку могли только они, и медики стали готовить операционную.

Пациента доставили, и сразу положили на стол. Руку пришлось собирать буквально заново: фиксировали кости, протезировали вены и артерии, восстанавливали сухожилия. Операция длилась 5 часов - с 19.00 и до 24.00, и ближе к полуночи врачи вышли из операционной.

Все прошло успешно, и пациент уж идет на поправку. Функции его руки начинают восстанавливаться.