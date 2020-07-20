2020-07-20T16:39:08+03:00
Общество

Татар Радиосы на высоте: 21 июля, 8:30 авиаэфир с высоты 459 метров над землей

За всю историю существования радиостанции Tatar Radiosi - это самый смелый проект
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Ведущие выйдут в прямой эфир и будут вещать на частоте 100.5 fm с борта самолета!

21 июля в 8:30 в кабине пилота на высоте 450 метров окажутся юморист Рамиль Шарапов и ди-джей Рамиль Шарафиев!

Радиослушатели смогут ощутить все эмоции настоящего полёта, виртуально побывать на борту самолета, увидеть красоты Казани.

Непрерывное вещание будет вестись в инстаграм Татар Радиосы, а прямые включения - на волне 100,5 фм.

Присоединяйтесь. Вас ждут американские горки, краткий ликбез по управлению самолетом, полная перезагрузка и взгляд на мир со стороны горизонта. Вместе с партнером @letai.s.nami мы подарим вам небо...больше пространства, больше красоты и свободы.

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