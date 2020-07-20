Татар Радиосы на высоте: 21 июля, 8:30 авиаэфир с высоты 459 метров над землей

Один в поле не воин: как замотивировать семью на сбережение, а не на траты

Во время онлайн-трансляции эксперты в области финансов рассказали, какую стратегию инвестиций выбрать при небольших доходах и как использовать «коронакризис» семейному кошельку во благо [видео]