Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 20 июля 2020 года: число зараженных приблизилось к 8 тысячам

По данным на утро понедельника, 20 июля, в Ульяновской области выявили 7 927 случаев коронавируса. При этом 4 947 зараженных уже выздоровели, 59 - скончались. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (4 174). Остальные из Димитровграда (647), Карсунского района (386), Инзенского района (351), Барышского района (299), Николаевского района (200), Новомалыклинского района (197), Цильнинского района (179), Ульяновского района (174), Мелекесского района (145), Майнского района (133), Сенгилеевского района (132), Тереньгульского района (124), Новоульяновска (118), Новоспасского района (115), Чердаклинского района (115), Вешкаймского района (87), Кузоватовского района (77), Сурского района (67), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (51), Павловского района (39), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

Местный Роспотребнадзор цифры не обновляет с 18 июля. На тот момент в регионе было проведено 150 628 тестов на COVID-19, обследовано 141 204 человека. Под медицинским наблюдением оставались 4 048 пациентов.