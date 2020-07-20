Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 20 июля 2020 года: 49% инфицированных переносят болезнь в легкой форме

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл за последние сутки было выявлено 29 новых заболевших. Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в республике был обнаружен у 3 493 человек. Из них на данный момент выздоровели 2 948 пациентов, а 31 скончался.

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Сейчас в инфекционных стационарах республики с коронавирусом и с подозрением на него находится 638 человек. В тяжелом состоянии – 143 пациента, в состоянии средней степени тяжести – 495. На искусственной вентиляции легких - 11. В кислородной поддержке нуждаются 250. В свою очередь сообщает Минздрав Марий Эл.

В то же время в региональном Роспотребнадзоре отмечают, что в республике 53,6% больных коронавирусом заразились им в кругу семьи и друзей. Лишь 4,8% от всех зараженных, а это 167 человек, были инфицированы за границей Марий Эл.

Кроме того, в управлении подсчитали и сделали вывод, что в регионе в 49% пациенты переносят COVID-19 в легкой форме, в средней – 28%, в тяжелой – 5%. А бессимптомная инфекция наблюдается лишь у 18% от всех зараженных.

Отмечено и то, что в Марий Эл большая часть заболевших коронавирусом – это женщины (61,8%). На мужчин здесь приходится 38,2%.