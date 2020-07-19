В Набережных Челнах детский аттракцион начал разваливаться во время работы
ЧП произошло в Набережных Челнах в выходные. В местном парке отдыха дети вместе с родителями катались на карусели "Веселые горки" - пассажиры едут по рельсам на длинном паровозике с вагонами. Паровозик поднимается верх по горке, а затем спускается вниз.
Но в этот раз что-то пошло не так: передний вагон-паровозик начал разваливаться на ходу, и запчасть отлетела. Дети и взрослые не пострадали, но были очень напуганы.
Кто-то из отдыхающих снял все произошедшее на телефон, и это видео стало быстро распространяться в соцсетях. Увидели ролик и в прокуратуре.
- Проводится проверка по происшествию, произошедшему во время движения подвижного состава аттракциона "Веселые горки", - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Во время работы аттракциона на нем находились, в том числе и дети. Данные о пострадавших не поступали, за медицинской помощью посетители аттракциона не обращались.
Во время проверки будет дана правовая оценка правомерности эксплуатации подвижного состава, полноте и своевременности его технического обслуживания. Будет изучаться возможность дальнейшей безопасной эксплуатации.
Уже есть первоначальная версия ЧП - вероятно, причиной инцидента стали недостаточно закрепленные боковые крепления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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