В Набережных Челнах детский аттракцион начал разваливаться во время работы

ЧП произошло в Набережных Челнах в выходные. В местном парке отдыха дети вместе с родителями катались на карусели "Веселые горки" - пассажиры едут по рельсам на длинном паровозике с вагонами. Паровозик поднимается верх по горке, а затем спускается вниз.

Но в этот раз что-то пошло не так: передний вагон-паровозик начал разваливаться на ходу, и запчасть отлетела. Дети и взрослые не пострадали, но были очень напуганы.

Кто-то из отдыхающих снял все произошедшее на телефон, и это видео стало быстро распространяться в соцсетях. Увидели ролик и в прокуратуре.

- Проводится проверка по происшествию, произошедшему во время движения подвижного состава аттракциона "Веселые горки", - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Во время работы аттракциона на нем находились, в том числе и дети. Данные о пострадавших не поступали, за медицинской помощью посетители аттракциона не обращались.

Во время проверки будет дана правовая оценка правомерности эксплуатации подвижного состава, полноте и своевременности его технического обслуживания. Будет изучаться возможность дальнейшей безопасной эксплуатации.

Уже есть первоначальная версия ЧП - вероятно, причиной инцидента стали недостаточно закрепленные боковые крепления.