Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 19 июля 2020 года: заразились еще 112 человек

По данным на 19 июля 2020 года в Ульяновской области зарегистрировано 112 новых случаев заражения корона вирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Также, по информации управления, сейчас под медицинским наблюдением сейчас находится 4 048 жителей области. Всего же с начала пандемии в регионе было зафиксировано 7 818 человек с диагнозом COVID-19, количество же летальных исходов болезни пока находится на уровне 59 случаев.

За время пандемии в Ульяновской области проведено уже 150 628 лабораторных исследований на коронавирус, обследовано 141 204 человек.

- Россиянам, вернувшимся на родину, нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, - напоминают в Роспотребнадзоре области.

Также там напоминают о необходимости соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом или использовать антисептические средства; при ухудшении самочувствия оставаться дома и вызвать врача; при посещении общественных мест использовать средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки.