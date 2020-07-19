2020-07-18T17:45:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 19 июля 2020 года: в стационарах на ИВЛ находятся 7 человек

С начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 3 464 раз
Олег ЛУГОВОЙ
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В свою очередь в кислородной поддержке нуждаются 256 пациентов.В свою очередь в кислородной поддержке нуждаются 256 пациентов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сообщается, что в республике к этому моменту зафиксировано 28 новых пациентов с диагнозом коронавирус. Этот диагноз в Марий Эл с начала пандемии ставили уже 3 464 раза. При этом было зарегистрировано 2 948 случаев выздоровления, а также 31 летальный исход болезни.

В настоящий момент, по данным Минздрава Марий Эл, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 7 коронавирусных пациентов инфекционных стационаров республики. На сегодня там с подтвержденным диагнозом на COVID-19 и подозрением на него находятся 638 человек, в тяжелом состоянии – 144 пациента, средней степени тяжести – 493, легкой степени тяжести – 1. В кислородной поддержке нуждаются 256.

ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ

К этому дню Министерство социального развития Марий Эл перечислило «путинскую» ежемесячную выплату в связи с пандемии коронавируса родителям 313 детей в возрасте от трех до семи лет включительно. На это ушло 10,45 миллиона рублей.

- В ближайшее время денежные средства поступят на счета граждан в кредитных организациях и в почтовые отделения республики, - сообщили в ведомстве.

Всего с начала июня 2020 года данную выплату получили на 10 850 детей на сумму 370,177 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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