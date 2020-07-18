2020-07-17T19:27:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 18 июля 2020 года: заразились еще 110 человек

С начала пандемии в регионе выявлено 7 706 случаев COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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В регионе проведено 148 308 тестов на COVID-19, обследовано 139 025 человек.В регионе проведено 148 308 тестов на COVID-19, обследовано 139 025 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 110 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразилось 7 706 человек, 4 835 из которых уже выздоровел, а 59 - скончались.

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (3 988). Остальные из Димитровграда (602), Карсунского района (375), Инзенского района (320), Барышского района (284), Новомалыклинского района (197), Николаевского района (183), Ульяновского района (164), Цильнинского района (163), Мелекесского района (144), Тереньгульского района (122), Майнского района (117), Чердаклинского района (114), Сенгилеевского района (113), Новоульяновска (108), Новоспасского района (106), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (63), Сурского района (60), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (46), Павловского района (39), Радищевского района (28) и Базаросызганского района (13).

Роспотребнадзор области также отмечает, что с начала пандемии проведено 148 308 тестов на COVID-19, обследовано 139 025 человек. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 3 875 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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