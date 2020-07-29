К энергетике высоких стандартов

Проекты модернизации устаревших производственных мощностей АО «Татэнерго», которые компания запланировала и осуществляет, относятся к наиболее высокотехнологичным и энергоэффективным, дающим максимальный экономический эффект как для бизнеса, так и для потребителей. Однако реализация программы модернизации энергообъектов - дело, требующее огромных капитальных вложений, слаженных действий всех заинтересованных сторон, политической воли к прогрессу и обновлению.

Эту политическую волю энергетики Татарстана встретили в лице Президента РТ Рустама Минниханова, который на всех этапах активно поддерживает перспективные начинания, используя все возможности, которые открываются благодаря проведению последовательной государственной политики по замещению устаревших генерирующих мощностей в стране. Республиканские власти всегда держат руку на пульсе - от принятия решений и до реализации проектов модернизации энергоактивов.

29 августа 2018 года, поздравляя энергетиков с вводом нового объекта - ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил важность поступательного развития энергетики, от которой зависит наращивание производственных мощностей, энергетическая безопасность республики.

Ввод ПГУ-230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 - самый свежий пример движения навстречу современной энергетике - эффективной, высокотехнологичной, способной надежно обеспечить Татарстан электричеством собственной выработки.

Немногим ранее, в декабре 2014-го, Татарстан впервые за многие годы приобрел новые энергетические мощности - ПГУ-220 МВт имени В. К. Шибанова на Казанской ТЭЦ-2.

Значительной вехой в модернизации теплоснабжения столицы республики стал проект по оборудованию многоквартирных жилых домов Казани автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП). Тем самым удалось ликвидировать сеть центральных тепловых пунктов (ЦТП) и внутриквартальных сетей. В течение 2017 года в рамках Республиканской программы по переводу на АИТП объектов столицы Татарстана АО «Татэнерго» установило АИТП на 184 объектах. В 2014 2015 годах компанией «Татэнерго» самостоятельно был реализован первый этап программы, выведены 21 ЦТП и 23 километра сетей ГВС, установлены 264 АИТП, вложения составили 148,3 млн рублей.

Сегодня АО «Татэнерго» снова на пороге модернизационного рывка: готов к обновлению флагман татарстанской энергетики Заинская ГРЭС - очередной и далеко не последний подобный проект АО «Татэнерго». Решение о модернизации было принято благодаря поддержке Президента России Владимира Путина после обращения Президента республики Рустама Минниханова. Татарстанские энергетики с гордостью говорят, что модернизация Заинской ГРЭС стала крупнейшим энергопроектом в России.

Напомним, станция введена в 1963 году, ее установленная мощность - 2200 МВт. До конца 2023 года на территории Заинской ГРЭС будет введен новый энергоблок парогазовой установки мощностью 858,3 МВт. КПД нового оборудования составит беспрецедентные 65%. Все это позволит не только сократить расходы газа и уменьшить объемы выбросов, сделать электростанцию конкурентоспособной в современных условиях, но и снизит стоимость электрической энергии для потребителей Европейской части России.