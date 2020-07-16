В Чебоксарах провели уникальную операцию на сердце младенца весом всего 650 граммов

Совершенно уникальная для хирургов Чувашии операция на сердце недоношенной девочки была проведена 15 июля в Республиканской детской клинической больнице Минздрава Чувашии.

Девочка появилась на свет в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии на 25 неделе беременности. Проблемы с сердцем у нее были диагностированы сразу - короткий широкий сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией, был не закрыт физиологическим шунтом, необходим для внутриутробной жизни плода.

При первом вздохе надобность в нем отпадает, и в течение нескольких часов или дней он самостоятельно закрывается. Если по какой-то причине этого не происходит, то сообщение кровеносного потока остается, и кровь продолжает шунтироваться из большого в малый круг кровообращения. Это создает серьезные нарушения внеутробной жизни ребенка.

Ребенку с весом всего 650 граммов требовалась миниторакотомия, клипирование открытого артериального протока. Подобную операцию для такого крошечного младенца в республике еще никогда не делали.

Ее проводили главный внештатный специалист детский хирург Анатолий Павлов, главный внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Лукоянов. Операция прошла успешно.

- Особенностью данной патологии является то, что она характерна только для крайне недоношенных детей, - сообщили в Минздраве Чувашии. - Ранее данные операции в ДРКБ выполнялись недоношенным детям со значительно большей массой тела.