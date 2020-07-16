2020-07-16T17:31:18+03:00
Происшествия

МВД Татарстана: пьяного водителя из Удмуртии остановили только выстрелы

В процессе полицейской погони злоумышленник опасно маневрировал
Лика ИСАЕВА
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Водителя задержали, а его машину поставили на спецстоянку.Водителя задержали, а его машину поставили на спецстоянку.Фото: МВД по РТ
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Погоней и стрельбой по колесам закончилась полицейская погоня, которая произошла вечером 15 июля в Агрызском районе Татарстана.

Там в 22.00 инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Лада». Ее водитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться.

Во время преследования госавтоинспекторы по громкой связи требовали от нарушителя все-таки остановиться, но все безрезультатно. Пытаясь оторваться от патрульной машины, злоумышленник не раз грубо нарушал ППД, создавая своими маневрами реальную опасность жизни других участников дорожного движения. Лихач даже едва не сбил пешехода, мчался на "красный".

Когда автомобили въехали в отдаленное место, где не было ни автомобилей, ни людей, один из сотрудников МВД Татарстана принял решение о применении табельного оружия. Первые два выстрела в воздух не остановили нарушителя, лишь последующие четыре выстрела уже по колесам остановили сам автомобиль. Водителя задержали.

Выяснилось, что отечественной легковушкой управлял 21-летний житель Удмуртии. Но водительское удостоверение ему никогда не выдавалось.

- В отношении задержанного составлены протокола об «Невыполнение требований об остановке ТС», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Не предоставление преимущества в движении пешеходам», «Не соблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС», «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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