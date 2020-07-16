2020-07-16T12:59:58+03:00
Происшествия

В Казани по подозрению в заказном убийстве задержан экс-министр экологии Татарстана

Вместе с ним задержаны предполагаемые исполнители и соучастники расправы над бизнесменом
Лика ИСАЕВА
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По этому уголовному делу задержаны сразу несколько человек.По этому уголовному делу задержаны сразу несколько человек.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщают, что в Казани произошло задержание шестерых предполагаемых участников и заказчиков расправы над бизнесменом из Буинска Рашидом Садыковым.

Убийство числится нераскрытым с 2003 года, но в 2009 году появились сведения, что к расправе над бизнесменом может быть причастен Аглям Садретдинов, который на тот момент возглавлял Буинский район, а позже стал главой министерства экологии Татарстана.

Сейчас же появилась информация, что задержан сам киллер и его соучастники, помогавшие подготовить убийство бизнесмена. Заказчиком же, по версии следствия, выступил именно экс-глава Минэкологии республики Аглям Садретдинов, сообщает источник "Комсомолки".

Напомним, Садыков возглавлял местное общество по защите прав потребителя, неоднократно поднимал вопрос о криминальных лидерах района, с которыми негласно сотрудничали чиновники. Но тогда это были только подозрения, и хотя уже стало известно, что к расправе над неугодным бизнесменом причастны члены казанских ОПГ "27 квартал" и "38 квартал", доказательств ведущих к чиновникам не нашли.

Садретдинов позже все-таки попал на скамью подсудимых - в 2012 году его обвиняли в "Превышении должностных полномочий", но в 2014 году во время судебного следствия статью переквалифицировали на менее тяжкую - "Халатность". Но из-за давности лет уже экс-министр (с 2010 года он расстался с должностью в связи с переходом на другую работу - Ред.) остался на свободе - уголовное дело было прекращено. Теперь ему грозят серьезные обвинения в заказе убийства бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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