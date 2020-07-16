2020-07-16T11:42:03+03:00
Общество

Вброс или невнимательность: В сети появились исследования к выборам главы Чувашии

Информация быстро разлетелась по социальным сетям
Полина УМАРИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Социологические исследования во время предвыборной кампании всегда играют двоякую роль. С одной стороны, информация позволяет штабу определить потенциал своего кандидата и вектор его дальнейшего продвижения. С другой стороны, статистика становится оружием в информационной борьбе за электорат. В Чувашии в преддверии предстоящих выборов, впрочем, как и раньше, такой инструмент почему-то не популярен. Даже если такие исследования имелись, на фоне множественных споров о реальном рейтинге действующего главы Олега Николаева, а также слухов о возможной поддержке старой командой одного из его оппонентов никто из кандидатов не торопился делиться социологическими данными.

СТАТИСТИКА ОТ АНОНИМА

Однако на днях в одном из местных пабликов в соцсетях появились фотографии предположительно социологического исследования политических предпочтений жителей Чувашии. Снимки якобы были сделаны тайком в штабе Николаева.

Сами администраторы паблика предположили, что если документ и подлинный, то, скорее всего, он был составлен еще в начале июня. В нем в качестве кандидата еще присутствует лидер регионального отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, который на выборы собирался, но передумал. Вместо него выдвинут другой его известный однопартиец - Сергей Матвеев.

Кроме Солдатова и Николаева в списке представлены также однофамильцы Константин (ЛДПР) и Николай («Партия пенсионеров») Степановы и главный «конкурент» действующего руководителя республики - Александр Андреев (КПРФ).

Судя по опубликованному рейтингу, ближайший оппонент отстает от Николаева в десять раз - за Николаева уже «в ближайшее воскресенье» готовы были проголосовать чуть более 60% респондентов, а за Андреева - чуть более 6%. Вероятнее всего, подобное исследование проводится не в первый раз. На основании размещенных данных можно предположить, что подобное исследование уже проводилось в марте. За это время действующему врио удалось стать более узнаваемым аж на 12 пунктов - до 88%.

Примечательно, что среди опрошенных 21% избирателей до сих пор никто не знает, что в сентябре жители Чувашии должны будут выбрать себе нового главу. Принимать участие в выборах точно собираются около 64% осведомленных избирателей, еще 18% склоняются к такому выбору с меньшей уверенностью.

СЛИВ РАСТИРАЖИРОВАН

Эта информация незамедлительно получила распространение в социальных сетях и вызвала активное обсуждение среди интернет-пользователей. В первую очередь читатели предположили, что произошел специальный вброс информации и никаких опросов не проводилось. Однако нашлись и те, кто подтвердил, что опрос был по телефону и все перечисленные вопросы были озвучены. Об этом сообщила пользователь Марина Баринова.

Под сомнением оказались и представленные статистические данные. Одни назвали их жестом отчаяния и безысходности, посчитав сильно преувеличенными. Другие посчитали, что у Николаева есть поддержка от населения, и немаленькая.

- Думаю, процентов 40 поддержки у него (Николаева - Ред.) есть. И этого вполне достаточно, чтобы без проблем победить, ибо другие кандидаты просто не потянут конкуренцию. - написал на странице паблика «Наш Алатырь» пользователь Леонид Филатов. - Половина из них никому неизвестна, а вторая половина известна не очень с хорошей стороны.

Здесь же разгорелись споры вокруг эффективности действующего руководителя региона. Только пользователи почему-то пытались оперировать такими нерешенными задачами, которые либо не входят в компетенцию Николаева (установка урн в отдельных районах республики. - Ред.), либо требуют большего времени и пересмотра бюджета (ремонт отдельных участков дорог. - Ред.). Другие же, напротив, стали приводить примеры конкретных действий врио, напомнив и про запрет снижать в республике прожиточный минимум, и про увеличенный материнский капитал, и про закон о поддержке «Детей войны».

В этих же постах читатели отмечали и других кандидатов в главы региона из списка, коротко написав, за кого именно отдадут свой голос.

«Комсомолке» в штабе Олега Николаева по факту опубликованной информации давать какие-либо комментарии отказались. Тем не менее благодаря таким информационным поводам становится интереснее наблюдать за предстоящими выборами - со сменой власти в республику на глазах возвращается политическая конкуренция и активность кандидатов.

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