2020-07-14T18:43:33+03:00
Общество

В Набережных Челнах врачи не смогли вовремя сообщить родственникам о смерти пациентки, пришлось им переплачивать за морг

Минздрав Татарстана провел служебную проверку и выяснил, как такое могло произойти
Дмитрий РОМАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Родственники так бы дальше и носили бабушке передачи в больницу, если бы случайно не узнали о ее смерти от знакомого.Родственники так бы дальше и носили бабушке передачи в больницу, если бы случайно не узнали о ее смерти от знакомого.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

17 июня в Набережных Челнах в инфекционную больницу №5 была госпитализирована местная пенсионерка. Женщину, как и полагается, положили в палату. Тут с ней и пропала всяческая связь - родственники пациентки утверждают, что телефон у бабушки отобрали. Родным, по их словам, сообщили, что посещать ее нельзя, но приносить передачи можно дважды в день.

Родственники на протяжении долгого времени так и делали, но при этом никак не могли ничего узнать о состоянии пенсионерки. Как они утверждают, трубку телефона в больнице никто не брал. Поэтому, когда утром 29 июня родным один из знакомых сообщил, что бабушка скончалась еще 24 июня, они сначала даже не поверили.

- Получив на руки свидетельство о смерти мы узнали, что она умерла 24 июня в 16.45, но я приходил в этот день к 18.00 часам и оставлял передачу, - удивляется внук пенсионерки Константин Усихин. - После приходил еще 26 июня и 28 июня, так же оставлял воду и еду бабушке, не думая и не подозревая, что ее уже нет в живых. Как так можно поступать персоналу больницы? Я продолжаю носить передачи, а они даже не позвонили и не сообщили что моя бабушка умерла! Получается я три дня кормил и поил врачей!

Когда из морга забирали тело покойной, родственникам пришлось еще и оплатить дополнительное время за его сохранность.

На возмущенные вопросы родственников пенсионерки в Минздраве Татарстана провели служебную проверку. Оказывается, что во время транспортировки в больницу женщину никто не сопровождал, и привезли ее в больницу 16 июня. Позже пациентку перевели в инфекционное отделение больницы №5. Во время перевода в больницу она была без телефона и в сознании. Но медики не смогли спасти женщину, и 20 июня наступило ухудшение состояния пенсионерки. К этому времени она находилась в палате интенсивной терапии: состояние ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний. 24 июня она скончалась.

Сообщить о смерти пациентки медики не смогли - они несколько раз пытались дозвониться по номеру городского телефона, указанному в медицинской карте, но тот был недоступен.

- Других контактов в документации не указано. После неудачных попыток дозвона, согласно регламенту, тело покойной направили в морг, - сообщили в Минздраве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Один в поле не воин: как замотивировать семью на сбережение, а не на траты
Эксперты в области финансов расскажут во время прямой трансляции, какую стратегию инвестиций выбрать при небольших доходах и как использовать «коронакризис» семейному кошельку во благо
Новости 24
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель
В Чувашии нашли тело рыбака, который пропал неделю назад
В Ульяновске иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель госпитализирован
С 15 июля из Казани в Канаш вновь начнут ходить электрички
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
В Марий Эл во время отдыха на пляже утонул мужчина
В Марий Эл на мужчину, избившего 8-летнюю девочку, завели уголовное дело
Минздрав Татарстана объяснил, почему в республике стали чаще умирать от коронавируса
В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Житель Чувашии, который надругался над падчерицей, получил более 9 лет колонии
В Татарстане в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали
В казанском Азино-1 появился новый сквер со сценой и большим экраном
В Татарстане пропал 62-летний Райхан Садиков, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновске из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев
Марат Хуснуллин: дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением
В Чебоксарах с гидроцикла в воду упали три человека, в том числе ребенок
В Казани частично возобновили работу два торговых центра
Полиции Чебоксар для патрулирования набережной могут купить электромобили
В Татарстане число летальных случаев от COVID-19 выросло до 25
В 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар направлено более полумиллиарда рублей
В Татарстане байкер погиб, влетев ночью под грейдер в котловане
В казанском зоопарке появилась пара венценосных журавлей
В Чувашии во время ДТП погибла супружеская пара
Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов