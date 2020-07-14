В Набережных Челнах врачи не смогли вовремя сообщить родственникам о смерти пациентки, пришлось им переплачивать за морг

17 июня в Набережных Челнах в инфекционную больницу №5 была госпитализирована местная пенсионерка. Женщину, как и полагается, положили в палату. Тут с ней и пропала всяческая связь - родственники пациентки утверждают, что телефон у бабушки отобрали. Родным, по их словам, сообщили, что посещать ее нельзя, но приносить передачи можно дважды в день.

Родственники на протяжении долгого времени так и делали, но при этом никак не могли ничего узнать о состоянии пенсионерки. Как они утверждают, трубку телефона в больнице никто не брал. Поэтому, когда утром 29 июня родным один из знакомых сообщил, что бабушка скончалась еще 24 июня, они сначала даже не поверили.

- Получив на руки свидетельство о смерти мы узнали, что она умерла 24 июня в 16.45, но я приходил в этот день к 18.00 часам и оставлял передачу, - удивляется внук пенсионерки Константин Усихин. - После приходил еще 26 июня и 28 июня, так же оставлял воду и еду бабушке, не думая и не подозревая, что ее уже нет в живых. Как так можно поступать персоналу больницы? Я продолжаю носить передачи, а они даже не позвонили и не сообщили что моя бабушка умерла! Получается я три дня кормил и поил врачей!

Когда из морга забирали тело покойной, родственникам пришлось еще и оплатить дополнительное время за его сохранность.

На возмущенные вопросы родственников пенсионерки в Минздраве Татарстана провели служебную проверку. Оказывается, что во время транспортировки в больницу женщину никто не сопровождал, и привезли ее в больницу 16 июня. Позже пациентку перевели в инфекционное отделение больницы №5. Во время перевода в больницу она была без телефона и в сознании. Но медики не смогли спасти женщину, и 20 июня наступило ухудшение состояния пенсионерки. К этому времени она находилась в палате интенсивной терапии: состояние ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний. 24 июня она скончалась.

Сообщить о смерти пациентки медики не смогли - они несколько раз пытались дозвониться по номеру городского телефона, указанному в медицинской карте, но тот был недоступен.

- Других контактов в документации не указано. После неудачных попыток дозвона, согласно регламенту, тело покойной направили в морг, - сообщили в Минздраве Татарстана.