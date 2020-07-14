Моется в тазике на общей кухне: в Казани 88-летняя ветеран с трудом выживает в доме, признанным аварийным

На историю о том, как выживает в жутких условиях аварийного дома 88-летняя ветеран и труженица тыла Фагина Хайруллина обратили внимание в следственном комитете Татарстана. Пенсионерка и ее соседи зарегистрированы в двухэтажном доме на улице Ново-Азинской в Советском районе Казани. Люди там живут уже более 50 лет. Здание признано аварийным, но переселять немногочисленных жильцов никто не спешит.

Сама Хайруллина жалуется на отсутствие элементарных удобств - в доме нет горячей воды, ванны и канализации. Мыться ей и ее соседям приходится в тазике на общей кухне, причем воду греют в кастрюлях тут же на плите.

Рамы окон настолько обветшали, что открывать створки даже в такую жару опасно - окно может просто упасть на человека.

Все что было сделано чиновниками, так это только вывешивание объявления на стене дома, которое гласит, что он признан аварийным. Местные власти успокаивают - жильцов расселят, но только в 2022 году. Но дождется ли этого 88-летний ветеран, неизвестно. Сама она со слезами на глазах говорит, что мечтает хоть немного пожить в хороших условиях - с ванной и горячей водой.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение ветерана тыла комфортным жильем.

По результатам проверки будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.