В Ульяновской области вторые сутки горит лес: Минобороны РФ прислало подмогу

Фото: пресс-служба Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

Утром во вторник, 14 июля, возле села Белое Озеро в Майнском районе Ульяновской области начался лесной пожар. Его тушили весь день, всю ночь и продолжают тушить сейчас. Площадь возгорания составила порядка 300 гектаров.

- Для тушения привлечены средства лесопожарных станций, лесничеств, арендаторов участков, МЧС – всего на месте работают порядка 100 человек и 20 единиц техники. С утра прибыла помощь с воздуха – пожар тушили с помощью спецборта. В настоящий момент площадь пожара окольцована, в течение дня возгорание планируется потушить полностью. Угрозы для населённых пунктов нет. Предварительной причиной возгорания названы сухие грозы, - сообщает пресс-служба Министерства природы региона.

Говоря о “помощи с воздуха” в ведомстве имеют в виду подмогу, которую прислало Минобороны РФ - военно-транспортный самолет Ил-76, оборудованный выливным авиационным прибором. Об этой помощи федеральное ведомство лично просил губернатов Ульяновской области Сергей Морозов.