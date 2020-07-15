В Казани Яндекс.Еда занялась доставкой продуктов

Иногда как подумаешь, сколько времени уходит на готовку, уборку, постоянные походы по магазинам, так руки опускаются. Кроме работы и нескончаемых домашних дел хочется найти еще время на отдых. Но как это сделать, когда порой кажется, что даже 24 часа в сутки – слишком мало, чтобы все успеть.

СТАЛА БОЛЬШЕ ОТДЫХАТЬ

- В какой-то момент я поняла, что все домашние дела не переделать, как не старайся. И начала давать себе послабления. Например, раньше я всегда готовила завтраки на всю семью, обеды и ужины. А потом, если устала на работе, стала заказывать готовые блюда в Яндекс.Еде. Не менее вкусно, и привозят быстро. Теперь еще и продукты там заказываю. Пока стираю или убираю, пакеты уже привезли, можно готовить начинать, - говорит жительница Казани Татьяна Попова.

- Свободного времени у меня больше стало, когда в Яндекс.Еде появилась быстрая продуктов. Заказ привозят за 20-30 минут. А раньше почти ведь день уходил, чтобы закупиться на неделю. Много времени тратила на походы по супермаркетам, выбор продуктов, бесконечные очереди. Порой еще умудрялась не в один, а в несколько магазинов заходить. Мне ведь в одном месте больше молочка нравилась, а в другом мясо всегда свежее было. А если еще воду в баклажках нужно купить, то это не один поход в магазин был, а два, иногда и три. Сразу ведь такие тяжести унесли сложно. Можно было, конечно, заказать все онлайн. Но проблема в том, что раньше, чем на следующий день, доставку не привозят. Так что в любом случае приходилось в магазин идти. Теперь намного легче стало, - говорит учитель английского языка Ольга Алексеева.

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СУММЕ ЗАКАЗОВ НЕТ

Никаких ограничений по количеству товаров в заказе, их весу или стоимости в Яндекс.Еде нет. Если нужно, вам привезут пакет минеральной воды, и еще пару пакетов с продуктами. Если забыли молоко или хлеб по дороге с работы купить, а снова выходить на улицу не хочется, даже такой небольшой заказ вам доставят без всяких проблем.

Заказ продуктов оформляется на сайте Яндекс.Еда или через мобильное приложение. Все продукты и товары рассортированы по категориям, поиск быстрый и удобный. Заказ оплачивается онлайн. После этого курьер забирает заказ из магазина и привозит вам домой. Доставка бесконтактная. Все курьеры оснащены масками, перчатками, антисептиками. До и после каждого заказа сумки обрабатываются дезинфекторами.

Пока что доставка продуктов осуществляется из Вкусвилла, но другие магазины и торговые точки в скором времени тоже подключатся.