Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 15 июля 2020 года: заразились еще 110 человек

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 110 новых случаев коронавируса. Так в регионе заразилось 7 382 человека, 4 394 из которых уже выздоровели, а 54 - скончались.

Большинство зараженных приходится на Ульяновск (3 935). Остальные из Димитровграда (585), Карсунского района (375), Инзенского района (320), Барышского района (266), Новомалыклинского района (197), Николаевского района (183), Ульяновского района (164), Цильнинского района (163), Мелекесского района (144), Тереньгульского района (119), Чердаклинского района (114), Сенгилеевского района (113), Новоспасского района (106), Майнского района (105), Новоульяновска (100), Вешкаймского района (83), Кузоватовского района (63), Сурского района (60), Старомайнского района (58), Старокулаткинского района (46), Павловского района (39), Радищевского района (28) и Базаросызганского района (13).

Роспотребнадзор области отмечает, что с начала пандемии проведено 141 020 тестов на COVID-19, обследовано 132 143 человека. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 3 788 пациентов.