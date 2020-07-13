Завершился прием документов от кандидатов в президенты Татарстана: на выборы 2020 выдвинуты пять претендентов

12 июля Центризбирком Татарстана официально завершил прием документов от претендентов на участие в выборах в президенты республики 2020.

В итоге заявились пять представителей политических партий – по закону самовыдвиженцы не имеют права участвовать в этой гонке.

Так, от «Единой России» выдвинут действующий президент Татарстана Рустам Минниханов; от «Справедливой России» - Альмир Михеев; от «Коммунистов России» - Альфред Валиев; от «Партии Роста» - Олег Коробченко; от ЛДПР - Владимир Сурчилов.

- С 19 июля по 29 июля кандидаты должны представить в ЦИК республики документы для регистрации, в том числе подписи депутатов муниципальных образований, собранные в поддержку своего выдвижения. Всего должно быть собрано не менее 387 подписей, - отметили в Центризбиркоме Татарстана.

К слову, уже сейчас, согласно закону, кандидаты могут вести предвыборную агитацию. Разрешенная же агитация в СМИ начнется с 15 августа.

Напомним, выборы президента Татарстана 2020 состоятся в единый День голосования – 13 сентября.