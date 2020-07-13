2020-07-13T19:42:59+03:00
Общество

Завершился прием документов от кандидатов в президенты Татарстана: на выборы 2020 выдвинуты пять претендентов

Все они представители политических партий – по закону самовыдвиженцы не имеют права участвовать в этой гонке
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Выборы на пост президента Татарстана 2020 состоятся 13 сентября.Выборы на пост президента Татарстана 2020 состоятся 13 сентября.
Изменить размер текста:

12 июля Центризбирком Татарстана официально завершил прием документов от претендентов на участие в выборах в президенты республики 2020.

В итоге заявились пять представителей политических партий – по закону самовыдвиженцы не имеют права участвовать в этой гонке.

Так, от «Единой России» выдвинут действующий президент Татарстана Рустам Минниханов; от «Справедливой России» - Альмир Михеев; от «Коммунистов России» - Альфред Валиев; от «Партии Роста» - Олег Коробченко; от ЛДПР - Владимир Сурчилов.

- С 19 июля по 29 июля кандидаты должны представить в ЦИК республики документы для регистрации, в том числе подписи депутатов муниципальных образований, собранные в поддержку своего выдвижения. Всего должно быть собрано не менее 387 подписей, - отметили в Центризбиркоме Татарстана.

К слову, уже сейчас, согласно закону, кандидаты могут вести предвыборную агитацию. Разрешенная же агитация в СМИ начнется с 15 августа.

Напомним, выборы президента Татарстана 2020 состоятся в единый День голосования – 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Один в поле не воин: как замотивировать семью на сбережение, а не на траты
Эксперты в области финансов расскажут во время прямой трансляции, какую стратегию инвестиций выбрать при небольших доходах и как использовать «коронакризис» семейному кошельку во благо
Новости 24
Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов
В Татарстане режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 26 июля 2020 года
В Марий Эл мопедист не уступил дорогу легковушке и оказался в больнице
С начала 2020 года жители Татарстана через портал Госуслуг заплатили 13,8 миллиарда рублей
В инфекционных стационарах Марий Эл с пневмонией лежат 627 человек
В Казани возобновляется бесплатные показы фильмов на набережной озера Кабан
В Татарстане отец спасал тонувшего сына и погиб вместе с ним
В Казани пропала 60-летняя женщина, которая не ориентируется в пространстве
Жителя Марий Эл, который убил брата и изнасиловал ножкой от табурета неверную жену, приговорили к 19 годам колонии
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию
В Ульяновской области водитель авто не уступил дорогу байкеру и спровоцировал ДТП
“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски
В Татарстане с горящего матраса спасли мужчину
Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода
В Ульяновске лихач на автомобиле сбил 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на лавочке
В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей
В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети