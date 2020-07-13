2020-07-13T19:42:59+03:00
Общество

В Татарстане ожидается жара +38 градусов

В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение
Олег ЛУГОВОЙ
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Ожидаются грозы, но и они похоже не принесут облегчения.Ожидаются грозы, но и они похоже не принесут облегчения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В течение ближайших дней – 14 и 15 июля, в Татарстане местами ожидается сильная жара – от +35 до +38 градусов.

В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовой предупреждение. Причиной этому также стал отдельный прогноз на вторник. На территории региона местами пройдут грозы с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с. При этом в конце дня и вечером ожидается еще и сильный дождь, ветер до 23 м/с, а также локально град.

А в среду, 15 июля, Татарстан попадет под влияние жаркой и неустойчивой воздушной массы. Местами кратковременные дожди, днем температура воздуха будет в пределах от +32 до +37 градусов.

В свою очередь, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 16 июля, через регион пройдет холодный фронт - местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиления ветра при грозе. Днем максимум до +29 градусов, лишь на востоке республики ожидается до +34.

В пятницу, 17 июля, будет прохладней. Татарстан будет находится в поле пониженного атмосферного давления в неустойчивой воздушной массе. Местами пройдут лишь кратковременные дожди, днем максимум от +23 до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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