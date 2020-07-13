Татарстанец из обиды поджег сараи соседей и устроил большой пожар

Площадь пожара составила 500 квадратных метров.Фото: скриншот с видео

В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана пьяный местный житель разозлился на соседей, которые сделали ему замечание из-за его шумных застолий и ночных криков. Ночью 12 июля обиженный мужчина взял канистру бензина, облил сараи соседей на улице Центральной и поджег. Пламя разгорелось так, что вскоре перекинулось на соседние строения. Начался большой пожар. Сообщили "Комсомолке" собственные источники в экстренных службах.

Пожарные приехали на место происшествия сразу, едва получили вызов. К этому времени стеной горели сараи, гаражи и дома на линии в 200 метров.

- В результате пожара оплавился сайдинг и пластиковые рамы окон двух близлежащих многоквартирных домов, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 45-летний мужчина, который с ожогами 1-2 степени (40%) тела был госпитализирован в ожоговое отделение РКБ Казани.

Будет ли возбуждено по данному факту уголовное дело, пока не сообщается.