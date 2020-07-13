«Ударь меня»: в центре Казани босой парень на улице пытался спровоцировать росгвардейцев

Молодой человек даже картинно падал на асфальт. Фото: скриншот с видео

Вечером 12 июля в центре Казани на улице Достоевского сотрудники Росгвардии Татарстана обратили внимание на странного парня. Молодой человек снял кроссовки, положил их к себе в рюкзак – все бы ничего, все понимают, как сейчас в городе жарко. Вот только этот прохожий шатаясь шел зигзагами, размахивал руками и что-то бормотал.

Росгвардейцы подумали может, что с ним случилось, может даже тепловой удар – температура воздуха в прошедшее воскресенье была за +30. Правоохранители подошли к молодому человеку, остановили его и начали задавать вопросы, а в ответ получили неадекватные крики. Парень вроде был не пьян – запаха спиртного от него не исходило, но он начал кричать, что его избивают сотрудники Росгвардии.

Молодой человек позвонил в полицию и попросил прислать к нему следователя, так как помимо якобы избиения правоохранители поставили его на колени и, простите за подробности, испражнялись.

«За что я налоги плачу?!»: гневно вопрошал парень по телефону полицию. В свою очередь весь этот «уличный театр» сотрудники Росгвардии решили заснять на видео.

«Ударь меня»: просил парень правоохранителей после своего звонка и всячески их провоцировал. Даже сыграл не хуже футболистов, картинно упав от прикосновения Росгвардейца, который всего лишь хотел удержать дистанцию.

Завалившись на асфальт, молодой человек заметил, что его все еще снимают. Ругаясь матом, он решил встать на ноги, но ненадолго. Он подошел к другому росгвардейцу и начал вставать перед ним уже на колени.

Этот «театр» продолжался до тех пор, пока действительно не приехала полиция. Парня забрали в ближайший отдел УМВД.

- В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Там также уточнили, что от прохождения медосвидетельствования задержанный парень в итоге отказался.