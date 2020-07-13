«Рубин» остановил ЦСКА, обогнал «Спартак» и сохранил прописку в Премьер-Лиге

Как только Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» ему сразу посыпались вопросы из серии, что вы будете чувствовать, когда выведете команду на матч против ЦСКА? Армейский коллектив для тренера будто дом родной. Там он отработал 7 лет, проведя во главе ЦСКА более 300 матчей, выиграв три чемпионства, два кубка и два суперкубка страны.

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ СЛУЦКОГО

В первых интервью Слуцкий увиливал от ответа, говоря, что до матча еще дожить надо и вообще он будет сыгран только в мае. Правда, из-за коронавируса встречу Слуцкого с ЦСКА пришлось отложить еще два месяца.

- Очень приятные ощущения, такая внутренняя теплота и на протяжении всего матча, честно скажу, у меня было несколько другое внутреннее состояние, нежели в любой другой игре. Поэтому да, было крайне приятно вернуться на стадион, на нем я не так много матчей провел, как главный тренер, но тот же матч-открытие с «Тереком» и остальные матчи здесь незабываемы, - заявил Слуцкий уже после очного поединка в Москве.

Исходя из теплых отношений Слуцкого с ЦСКА в ряде СМИ писали, что три очка «армейцам» обеспечены, дескать, надо помочь команде побороться за Лигу Чемпионов. Впрочем, «Рубин» и сам находился в сложном положении, все еще рискуя оказаться в зоне вылета.

ПОЛНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ЦСКА В ПЕРВЫЙ ЧАС ИГРЫ

Первый тайм проходил под контролем ЦСКА. «Армейцы» атаковали большими силами. Сразу дважды на ударной позиции оказывался Георгий Щенников, по разу Влашич и Обляков. С их ударами, пусть и не без проблем, справился голкипер Юрий Дюпин, а вот выручить после дальнего удара Сигурдссона Дюпин уже не мог. На помощь «Рубину» пришла перекладина.

Во втором тайме «армейцы» продолжили осаду ворот и все же добились своего. Чалов воспользовался неразберихой у штрафной «Рубина» и аккуратно катнул мяч в нижний угол ворот.

- Первый тайм наверно у нас не очень получился. Мы не могли правильно расставиться в атаке и выйти, как мы хотели, в позиционную атаку. Поэтому пришлось сосредоточиться на обороне. Во втором тайме, когда, на мой взгляд, у нас больше получалось в атаке, мы пропустили гол при достаточно для нас курьезных обстоятельствах. Потому что Абильдгор покинул поле, мы еще не успели выпустить Тарасова. И второй центральный защитник Пабло Сантос тоже лежал на поле в этом эпизоде, поэтому как раз провисла центральная зона. Я очень рад, что не бросили весла, продолжили играть, стали создавать моменты и в конце концов смогли отыграться, – прокомментировал Леонид Слуцкий.

ПЕРВЫЙ В СЕЗОНЕ ПЕНАЛЬТИ СТАЛ ГОЛЕВЫМ

Отыграться казанцы действительно смогли. Сильно обострили игру выходы на поле Давиташвили и Марков. Дважды после ударов грузинского хавбека ЦСКА спасал Игорь Акинфеев. И все же, на 86 минуте бывший голкипер сборной страны капитулировал. Кварацхелия ворвался в штрафную и был сбит Обляковым. Арбитр встречи посчитал, что Кварацхелия упал сам, пенальти не назначил, да еще и желтую карточку показал грузинскому полузащитнику. Впрочем, в дело вмешался VAR. После видеопросмотра решение было изменено. «Рубин» получил право на пенальти, кстати, первое в сезоне, и Марков красиво развел мяч и Акинфеева по разным углам. 1:1. В итоге матч так и завершился.

- Во-первых, это ничья в Москве, во-вторых, отыгрыш в концовке встречи, в-третьих нужно было переламывать. Одно дело, когда ты забиваешь и удерживаешь, другое дело, когда ты пропускаешь, и тебе нужно отыгрываться против одной из лучших оборон. Поэтому такая победа, как с «Краснодаром», такая ничья, как сегодня, для нашей молодой команды в плане внутренней уверенности очень важны, - не скрывал удовлетворенности результатом Слуцкий.

«ПОСТАРАЕМСЯ ВЫШЕ ПОДНЯТЬСЯ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ»

Таким образом, «Рубин» набрал 34 очка и поднялся на 10 место в турнирной таблицы, опередив московский «Спартак». Это позволило подопечным Слуцкого гарантировать сохранение прописки в Премьер-Лиге. Дело в том, что отрыв от идущих 15-ми «Крыльев Советов» составляет уже 7 очков. Отыграть такой перевес за два тура просто не возможно. Таким образом, главная задача на сезон, которую озвучил Слуцкий, выполнена.

- Мы очень удачно провели отрезок, особенно после карантина. Это касается и качества игры, и результата. Поэтому понятно, что задача минимум, как и задача максимум была сохранение прописки в Премьер-лиге. Сейчас мы эти задачи выполнили, у нас осталось еще две игры. И мы постараемся как можно качественнее их провести, как можно выше подняться в турнирной таблице в этих двух встречах. Это важно и для итогов этого сезона, и, учитывая очень короткое межсезонье, закладывается какой-то фундамент на будущий сезон, - заявил наставник «Рубина».

До окончания чемпионата «Рубину» предстоит провести еще две игры. Причем, обе дома. 16 июля «Рубин» примет сдавший после паузы в турнире «Ростов», а 22-го июля в гости к «Рубину» пожалует погрязший в кризисе «Спартак».