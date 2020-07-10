"Ситуация просто критическая": в татарстанском приюте от жары умирают животные

В четверг, 9 июля, в елабужском приюте “Верность” скончался пес Рекс. Он не перенес жары, которая в последние дни стояла в Татарстана - у него случился инфаркт.

В приюте Рекс оказался два года назад. Той зимой его - уже пожилого, истощенного, еле передвигающего лапами - хозяева просто выставили на улицу. Он шел к людям и искал тепла, которое, к счастью, обрел в “Верности”.

“Комсомолка” связалась с директором приюта Анжеликой Ивашечкиной и узнала, что животные в "Верности" погибают не только от жары.

Фото: vk.com/fond_vernost

"КОРМИТЬ НАМ ИХ НЕЧЕМ, ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВА НЕТ"

Так, собаки страдают не только от жары, но и от голода и безучастности людей.

- У нас нет волонтеров, у нас нет ни одного человека, который приходил бы в приют и каким-то образом помогал собакам - только пара работников и врач. Наш приют содержится только на благотворительные пожертвования. А их сейчас очень мало, так как людям самим тяжело выживать, - признается Анжелика. - Собаки находятся на грани выживания - кормить нам их нечем, на лекарства денег нет. Недавно нам подбросили трех щенков, часть из которых уже погибла. Никто не хочет приютить этих малышей, выкормить их. Наши посты о том, что умирают животные не получают откликов. Ситуация на данный момент у нас просто критическая. Старичков (пожилых собак - Ред.) в приюте очень много, и каждому из них требуется кураторская помощь.

Фото: vk.com/fond_vernost

Пока же сотрудники "Верности" помогают своим воспитанникам пережить жару - пересаживают их в тень, обливают водой, дают больше жидкости.

КАК СОБАКАМ ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ?

Отметим, что даже служебных, натренированных собак при температуре воздуха выше +25 градусов рекомендовано использовать не более 4 часов в сутки. Что уж говорить об обычных - уличных или домашних. В жару лучше ограничить их физическую нагрузку и не выводить на солнце.

Так же как и людям, животным в такое время нужно пить много воды. А вот обливать им голову не стоит - смачивайте лишь обнаженные от шерсти места, в частности живот.