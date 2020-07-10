2020-07-10T14:27:59+03:00
Общество

"Ситуация просто критическая": в татарстанском приюте от жары умирают животные

Накануне там от инфаркта скончался пожилой пес Рекс [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Рекс прожил в "Верности" два года после того, как его хозяева выставили его на улицу посреди зимы. Фото: vk.com/fond_vernostРекс прожил в "Верности" два года после того, как его хозяева выставили его на улицу посреди зимы. Фото: vk.com/fond_vernost
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В четверг, 9 июля, в елабужском приюте “Верность” скончался пес Рекс. Он не перенес жары, которая в последние дни стояла в Татарстана - у него случился инфаркт.

В приюте Рекс оказался два года назад. Той зимой его - уже пожилого, истощенного, еле передвигающего лапами - хозяева просто выставили на улицу. Он шел к людям и искал тепла, которое, к счастью, обрел в “Верности”.

“Комсомолка” связалась с директором приюта Анжеликой Ивашечкиной и узнала, что животные в "Верности" погибают не только от жары.

Фото: vk.com/fond_vernost

Фото: vk.com/fond_vernost

"КОРМИТЬ НАМ ИХ НЕЧЕМ, ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВА НЕТ"

Так, собаки страдают не только от жары, но и от голода и безучастности людей.

- У нас нет волонтеров, у нас нет ни одного человека, который приходил бы в приют и каким-то образом помогал собакам - только пара работников и врач. Наш приют содержится только на благотворительные пожертвования. А их сейчас очень мало, так как людям самим тяжело выживать, - признается Анжелика. - Собаки находятся на грани выживания - кормить нам их нечем, на лекарства денег нет. Недавно нам подбросили трех щенков, часть из которых уже погибла. Никто не хочет приютить этих малышей, выкормить их. Наши посты о том, что умирают животные не получают откликов. Ситуация на данный момент у нас просто критическая. Старичков (пожилых собак - Ред.) в приюте очень много, и каждому из них требуется кураторская помощь.

Фото: vk.com/fond_vernost

Фото: vk.com/fond_vernost

Пока же сотрудники "Верности" помогают своим воспитанникам пережить жару - пересаживают их в тень, обливают водой, дают больше жидкости.

КАК СОБАКАМ ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ?

Отметим, что даже служебных, натренированных собак при температуре воздуха выше +25 градусов рекомендовано использовать не более 4 часов в сутки. Что уж говорить об обычных - уличных или домашних. В жару лучше ограничить их физическую нагрузку и не выводить на солнце.

Так же как и людям, животным в такое время нужно пить много воды. А вот обливать им голову не стоит - смачивайте лишь обнаженные от шерсти места, в частности живот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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