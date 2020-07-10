"Ситуация просто критическая": в татарстанском приюте от жары умирают животные
В четверг, 9 июля, в елабужском приюте “Верность” скончался пес Рекс. Он не перенес жары, которая в последние дни стояла в Татарстана - у него случился инфаркт.
В приюте Рекс оказался два года назад. Той зимой его - уже пожилого, истощенного, еле передвигающего лапами - хозяева просто выставили на улицу. Он шел к людям и искал тепла, которое, к счастью, обрел в “Верности”.
“Комсомолка” связалась с директором приюта Анжеликой Ивашечкиной и узнала, что животные в "Верности" погибают не только от жары.
Фото: vk.com/fond_vernost
"КОРМИТЬ НАМ ИХ НЕЧЕМ, ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВА НЕТ"
Так, собаки страдают не только от жары, но и от голода и безучастности людей.
- У нас нет волонтеров, у нас нет ни одного человека, который приходил бы в приют и каким-то образом помогал собакам - только пара работников и врач. Наш приют содержится только на благотворительные пожертвования. А их сейчас очень мало, так как людям самим тяжело выживать, - признается Анжелика. - Собаки находятся на грани выживания - кормить нам их нечем, на лекарства денег нет. Недавно нам подбросили трех щенков, часть из которых уже погибла. Никто не хочет приютить этих малышей, выкормить их. Наши посты о том, что умирают животные не получают откликов. Ситуация на данный момент у нас просто критическая. Старичков (пожилых собак - Ред.) в приюте очень много, и каждому из них требуется кураторская помощь.
Фото: vk.com/fond_vernost
Пока же сотрудники "Верности" помогают своим воспитанникам пережить жару - пересаживают их в тень, обливают водой, дают больше жидкости.
КАК СОБАКАМ ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ?
Отметим, что даже служебных, натренированных собак при температуре воздуха выше +25 градусов рекомендовано использовать не более 4 часов в сутки. Что уж говорить об обычных - уличных или домашних. В жару лучше ограничить их физическую нагрузку и не выводить на солнце.
Так же как и людям, животным в такое время нужно пить много воды. А вот обливать им голову не стоит - смачивайте лишь обнаженные от шерсти места, в частности живот.
ИСТОЧНИК KP.RU