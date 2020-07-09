Как сделать домашнюю кухню вкуснее

На пресс-конференции, организованной АО «Эссен Продакшн АГ» в набережночелнинском IT-парке, рассказали о достигнутом и планах на будущее.

РЕКОРДНАЯ СУММА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 10 ЛЕТ

- В прошлом году нашим холдингом произведено 242 тысяч тонн продукции. При обороте свыше 23 млрд 260 млн рублей мы получили чистой прибыли 752,5 млн рублей, - рассказал генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. - Холдинг находится в лидирующей позиции по многим отраслям в России. Если, например, говорить о соусной продукции, то по кетчупу, майонезу, джемам. Сохраняем лидерство также по горчице и маринадам.

Достаточно плотно отработали в 2019 году по экспорту продукции, увеличив его на 11%. Причем отправляем не сырье, а продукцию с высокой степенью обработки. В этом сегменте, в частности, сделали собственную фишку для китайского рынка - начали выпускать продукцию специально под этого потребителя, с учетом его вкусов. Надеемся, что проект станет долгосрочным.

«Эссен Продакшн АГ» в 2019 году заплатил в бюджеты всех уровней 2 млрд 146 млн рублей, что является рекордной суммой за 10 лет, причем в нынешнем году ожидается увеличение этой цифры. Например, значительно увеличилась продажа кондитерской продукции, а высокая выручка дает рост налогов.

Говоря о факторах, которые лежат в основе таких показателей, Леонид Барышев отметил, что «Эссен Продакшн АГ» (торговая марка «Махеевъ») удалось достичь рекордной для отрасли производительности труда.

- Это важно, потому что мы работаем на высококонкурентном рынке, боремся в том числе за рабочие руки, - подчеркнул он. - Закамская зона имеет низкий уровень безработицы, и нам как работодателю приходится конкурировать с СЭЗ «Алабуга», «КАМАЗом», со стартапами территорий опережающего развития (ТОСЭР). Мы понимаем, что должны предлагать высокую оплату труда, а это обязывает нас много инвестировать в автоматизацию. Поэтому, выбирая производственные линии, ориентируемся на самые последние достижения в области автоматизации. В итоге сейчас к нам приезжают с передовых кондитерских производств, чтобы перенять наш опыт, например, с рациональной организацией подачи ингредиентов, когда минимум работников участвует в передаче сырья внутри цеха. Мы, наверное, последние из крупных игроков своего рынка, которому удалось «в чистом поле» создать производство, максимально приближенное к европейским стандартам.

Сейчас завершается строительство логистического центра в Елабуге, ввод которого даст возможность еще процентов на 8 поднять производительность труда.

Не обошли и тему «коронакризиса». Март выдался для холдинга очень сложным.

- Все планы пришлось в короткое время перестраивать. Удалось быстро пересмотреть наш ассортимент, и в результате по первым пяти месяцам получили увеличение продаж на 11%, - признается топ-менеджер.

ПОТРЕБИТЕЛИ ГОЛОСУЮТ ЗА КЛАССИЧЕСКИЙ ВКУС

Руководитель отдела разработок и новых проектов АО «Эссен Продакшн АГ» Екатерина Курылева рассказала, что кетчуп и майонез по-прежнему возглавляют рейтинг предпочтений покупателей среди соусной продукции.

- Рынок соусов развивается за счет новинок. По статистике, 76% потребителей обращают внимание на обновление ассортимента, - отметила она. - Поэтому наша компания много экспериментирует со вкусами - взять ту же восточную или паназиатскую тему. Из необычных сочетаний, созданных для молодежной аудитории, приведу в пример майонез «Вяленые томаты с прованскими травами». Ведь сегодня потребители много путешествуют (я не имею в виду 2020 год), «привозят» новые вкусовые ощущения, а потом им хочется и в России попробовать это. Но параллельно с этим мы предлагаем привычные решения – например, майонезный соус «Сметана с зеленым луком»». К слову, он оказался безусловным хитом продаж компании, намного опередив другие виды.

Среди новинок под брендом «Махеевъ» - майонезный соус «Сливочно-чесночный», майонезы «Вяленые томаты с прованскими травами», «Шпинат и базилик». Кетчупы - «Перечный микс», «Пряные травы с кинзой», «С аджикой и кумином», «Гриль» и другие. За год в этом списке прибавилось шесть наименований. На некоторые новинки оказался такой спрос, что пришлось спешно готовить новую партию продукта для торговых сетей.

Сейчас потребитель включил экономный режим, отмечает Екатерина Курылева.

- Поэтому наше предприятие берет курс на развитие среднеценового сегмента, - продолжает она. - Кроме того, поскольку наблюдается тренд на приготовление блюд дома, а не потребление в кафе, то мы идем в сторону продуктов, упрощающих хозяйке приготовление еды. Другими словами, помогаем сделать домашнюю кухню вкуснее. Поэтому в нашем ассортименте появились соусы для вторых блюд.

Если же говорить о кондитерских изделиях, линейку дополнили новинкой – фитомармеладами в стеклянных коктейльных бокалах: «Ананас + Базилик», «Гранат + Мята» с гранатовым соком, «Облепиха + душица», «Грейпфрут + розмарин» с семенами чиа, «Вишня + липовый цвет» с семенами чиа.

- Это продукт, который красиво смотрится, очень ароматный и вкусный, который однозначно стоит попробовать. Мы сделали ставку на его натуральность и полезность, - говорит Екатерина Курылева.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Продолжила тему руководитель проектов по кондитерскому направлению холдинга Оксана Кужилева. По ее словам, кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» – самая динамично развивающееся производственная площадка в сегменте сложных шоколадных конфет в России. В отрасли кондитерских изделий по выручке компания занимает 12 место в России.

Молодое, но активное подразделение компании начинало с производства массовых сортов кондитерской продукции - весовых конфет. Позже начали развивать площадку не в высококонкурентном «шоколадном» направлении, а в сегменте мучных кондитерских изделий. Задачей 2019 года стало инвестировать в производственные линии, которые будут работать на рынке мучной и неглазированной продукции. В итоге сейчас работает 12 линий, запушенных в 2019 году, а в нынешнем планируем запустить еще три.

Объем кондитерского производства «Эссен Продакшн АГ» в 2019 году в тоннах увеличился на 30, 5%, всего же производится 38 – 40 тысяч тонн кондитерских изделий в год. При этом в производстве занято всего 580 человек: высокопроизводительные линии не требуют ручного труда.

В обновленном ассортименте – желейные конфеты «Тру ля ля вишневое», хрустящие палочки «Беседа», конфеты «Трюфель ванильный». В 2019 году было разработано сразу несколько изделий, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию CrashBash, Cho Ko-Te, «ДаЕжъ!» Есть виды продуктов, предназначенных для европейского рынка.

- Нужно отметить, что наши кондитерские изделия - очень высокого качества: мы предлагаем злаковые и неглазированные продукты мирового уровня, в России аналогов им нет, - добавила Оксана Кужилева. - При этом мы и дальше будем делать ставку на новую продукцию, ведь цель – стать особенными для наших покупателей.

КСТАТИ

Социальная ответственность для«Эссен Продакшн АГ» - не просто красивые слова. За 10 лет работы благотворительный фонд «Махеев» оказал помощь на сумму примерно в 400 млн рублей. Фонд значительные средства тратит на развитие спорта, в том числе поддержку детских спортивных школ, помогает Елабужской епархии, медучреждениям и конкретным детям-сиротам, инвалидам и другим социально уязвимым людям.

- Для нас важны не денежные суммы, а то, сколько человек нам удалось вовлечь, скажем, в улучшение городской среды – прокомментировал Леонид Барышев. - То есть мы не просто красим забор, а говорим - давайте устроим субботник, материалами обеспечим. В этом случае люди по-другому относятся к сделанному.