2020-07-09T16:06:26+03:00
Общество

«Значит, правильно воспитываем»: Как в Чувашии дети спасли из воды тонущего подростка

Мальчик все еще находится в больнице, но уже идет на поправку
Лика ИСАЕВА
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Анастасия и Алексей увидели, что мальчик в беде, бросились к нему на помощь.Анастасия и Алексей увидели, что мальчик в беде, бросились к нему на помощь.Фото: МЧС Чувашии
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Участниками целой спасательной операции 4 июля стали 17-летняя Ксения Афанасьева и 12-летний Алексей Григорьев. Из пруда у деревни Анаткасы они вытащили из воды тонувшего 14-летнего подростка Семена. Сейчас мальчик находится в больнице и идет на поправку.

Все произошло вечером, когда дети гуляли у местного пруда. 14-летний подросток плавал на надувном матрасе, и упал с него в воду. Мальчик начал тонуть, и его крики услышали Ксения и Алексей.

Девушка сразу бросилась в пруд, но вытащить мальчика не смогла - он очень сильно ухватился за нее, и спасительница едва сама не ушла под воду.

- Я поняла, что надо звать взрослых, выплыла на берег и побежала за подмогой, - вспоминает Ксения.

На помощь Семену бросились два брата. При этом, старший из них – 12-летний Алексей, плавать не умеет. Но их отец предусмотрительно выдал им спасательные жилеты. Вот при помощи одного из их Алексей и доплыл до тонувшего. Вот только вес двух мальчиков оказался неподъемным, и они начали вместе уходить под воду. Алексей попросил младшего брата бросить ему второй жилет. Его-то мальчик просунул под живот Семену и стал тянуть его к берегу.

В это время на берег уже прибежала Ксения вместе со своей матерью - медсестра Чебоксарской больницы. Они семьей отдыхали в деревне. Женщина тут же оказала спасенному детьми мальчику первую помощь, а после передала его приехавшим медикам «скорой помощи». Сообщает МЧС Чувашии.

Родители не ожидали от своих детей такого героического поступка.

- Значит, правильно воспитываем, – отметил отец Алексея Владимир Григорьев.

Отметим, что Ксения, выпускница столичной 61-й школы, уже выбрала для себя будущую профессию - она пойдет по стопам матери и будет помогать людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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