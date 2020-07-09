2020-07-09T15:49:53+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчина без всяких причин жестоко избил маленькую девочку

В итоге ситуацию взял на контроль глава МВД республики [видео]
Лика ИСАЕВА
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Мужчиной теперь занимается полиция.Мужчиной теперь занимается полиция.
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Дикая история произошла в деревне Очаково Волжского района Марий Эл. Там на улице играли дети. Развлекались, как могли, но обходили стороной только двор и дом одного очень сердитого местного жителя. Знали нрав у мужчины крутой, веселых детей не выносит ни своих, как утверждают деревенские, ни чужих.

Внезапно мужчина набросился с бранью на детей, проезжавших мимо его дома на велосипедах. Догнал одну девочку примерно семи лет, и без всяких причин с силой ударил ее в голову. Ребенок упал на землю, но потом смог подняться на ноги. Девочка сначала хотела уйти, но страх потерять велосипед оказался выше и она вернулась за ним. К счастью для ребенка агрессивный мужчина уже не проявлял к ней никакого интереса.

- Заявление о нападении подала мама девочки, - сообщили в МВД Марий Эл. - Личность мужчины установили, в отношение его составлен административный протокол по статье "Хулиганство". Сейчас инспекторы ПДН и участковый выясняют другие обстоятельства, в том числе и информацию об избиении им своих детей. Ситуация находится на контроле у главы МВД Марий Эл Сергея Волчкова.

Также сообщается, что у пострадавшей девочки было зафиксировано сотрясение.

В Марий Эл мужчина без всяких причин жестоко избил маленькую девочку.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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