В Марий Эл мужчина без всяких причин жестоко избил маленькую девочку

Дикая история произошла в деревне Очаково Волжского района Марий Эл. Там на улице играли дети. Развлекались, как могли, но обходили стороной только двор и дом одного очень сердитого местного жителя. Знали нрав у мужчины крутой, веселых детей не выносит ни своих, как утверждают деревенские, ни чужих.

Внезапно мужчина набросился с бранью на детей, проезжавших мимо его дома на велосипедах. Догнал одну девочку примерно семи лет, и без всяких причин с силой ударил ее в голову. Ребенок упал на землю, но потом смог подняться на ноги. Девочка сначала хотела уйти, но страх потерять велосипед оказался выше и она вернулась за ним. К счастью для ребенка агрессивный мужчина уже не проявлял к ней никакого интереса.

- Заявление о нападении подала мама девочки, - сообщили в МВД Марий Эл. - Личность мужчины установили, в отношение его составлен административный протокол по статье "Хулиганство". Сейчас инспекторы ПДН и участковый выясняют другие обстоятельства, в том числе и информацию об избиении им своих детей. Ситуация находится на контроле у главы МВД Марий Эл Сергея Волчкова.

Также сообщается, что у пострадавшей девочки было зафиксировано сотрясение.