2020-07-09T15:49:53+03:00
Общество

«Мне стыдно за Казань!»: по центру города прошла толпа голых людей

Тем не менее молодые люди все же стыдливо прикрывали интимные места руками [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
Нет, конечно, после самоизоляции город ждал наплыва туристов, но вряд ли таких.Нет, конечно, после самоизоляции город ждал наплыва туристов, но вряд ли таких.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Необычный «флешмоб» запечатлели припозднившиеся прохожие в центре Казани. По пешеходной улице Баумана прошлась толпа голых молодых людей - парней и девушек. Последние были без футболок или блузок. Несмотря вроде как на смелость поступка, они все равно стыдливо прикрывали интимные места руками. Парни были почти полностью обнажены и так же прикрывались руками.

Таким голым маршем они прошли сначала в одну сторону, а после в другую. «Может проспорили»: высказали предположения очевидцы этой довольно необычной акции. Другая часть прохожих явно осудила поступок молодых людей – поздним вечером после жары с родителями на улицу вышли дети, которые стали невольными свидетелями.

Видеозапись голого марша в центре Казани попала в соцсети и вызвало осуждение интернет-пользователей:

«Позорище!»

«Мне стыдно за Казань!»

«Че прикрылись-то тогда? Идите голые!»

«Просто выросли из одежды за время карантина, а купить новую одежду не на что»

«Без маски - штраф, а без труселей – нет».

К слову этим голым «флешмобом» в центре Казани уже заинтересовались полицейские. Возможно совсем скоро личности его участников будут установлены.

По центру Казани прошла толпа голых людей.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ради счастья детей
Компания «Татнефть» продолжает сотрудничество с Русфондом, соглашение с которым было подписано в 2019 году. Усилия сторон объединены для лечения тяжелобольных детей из Татарстана и поддержки Нацрегистра доноров костного мозга им. Васи Перевощикова
Новости 24
В Ульяновске в ДТП с перевернутой легковушкой пострадали два подростка
Для строительства второй очереди БКК в Казани у горожан изымут больше участков, чем планировалось
Казанца, который надругался над 6-летней девочкой, приговорил к 16 годам колонии
10 июля в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и даже град
Пляжи в Набережных Челнах не получили разрешение на открытие
"Найден. Погиб": в Татарстане завершились поиски 56-летнего Владимира Якимова, который пропал больше трех месяцев назад
10 июля Союз «Торгово-промышленная палата РТ» подводит итоги республиканского конкурса «100 лидеров» - Татарстан будущего!
В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
В Чебоксарах водитель троллейбуса, спасая пешехода, врезался в столб
В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова
В Марий Эл ищут мужчину и женщину, которые отправились в лес и пропали
Крупный пожар в промзоне Казани произошел не на территории «Казаньнефтепродукт»
Пристрой к Дому правительства Чувашии хотят отремонтировать за 25,1 миллиона рублей
8 июля в Казани был побит температурный рекорд
В Чувашии пьяный водитель сбил 15-летнюю гимназистку
В Казани пропала 83-летняя Мадина Сабира, которая нуждается в медицинской помощи
В Чебоксарах группа подростков попыталась переплыть Волгу в районе судоходного шлюза
На пожаре на складе «Казаньнефтепродукт» ликвидировали открытое горение
Пожар на складе «Казаньнефтепродукт» был локализован
В Татарстане по факту пожара на складе «Казаньнефтепродукт» прокуратура начала проверку
В Татарстане скончался 28-летний зараженный коронавирусом мужчина
В Йошкар-Оле будут судить водителя маршрутки, который сбил на переходе 9-летнего мальчика
В Татарстане после нападения на участкового с вилами возбудили уголовное дело
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза