«Мне стыдно за Казань!»: по центру города прошла толпа голых людей
Необычный «флешмоб» запечатлели припозднившиеся прохожие в центре Казани. По пешеходной улице Баумана прошлась толпа голых молодых людей - парней и девушек. Последние были без футболок или блузок. Несмотря вроде как на смелость поступка, они все равно стыдливо прикрывали интимные места руками. Парни были почти полностью обнажены и так же прикрывались руками.
Таким голым маршем они прошли сначала в одну сторону, а после в другую. «Может проспорили»: высказали предположения очевидцы этой довольно необычной акции. Другая часть прохожих явно осудила поступок молодых людей – поздним вечером после жары с родителями на улицу вышли дети, которые стали невольными свидетелями.
Видеозапись голого марша в центре Казани попала в соцсети и вызвало осуждение интернет-пользователей:
«Позорище!»
«Мне стыдно за Казань!»
«Че прикрылись-то тогда? Идите голые!»
«Просто выросли из одежды за время карантина, а купить новую одежду не на что»
«Без маски - штраф, а без труселей – нет».
К слову этим голым «флешмобом» в центре Казани уже заинтересовались полицейские. Возможно совсем скоро личности его участников будут установлены.
По центру Казани прошла толпа голых людей.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU