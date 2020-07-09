«Мне стыдно за Казань!»: по центру города прошла толпа голых людей

Необычный «флешмоб» запечатлели припозднившиеся прохожие в центре Казани. По пешеходной улице Баумана прошлась толпа голых молодых людей - парней и девушек. Последние были без футболок или блузок. Несмотря вроде как на смелость поступка, они все равно стыдливо прикрывали интимные места руками. Парни были почти полностью обнажены и так же прикрывались руками.

Таким голым маршем они прошли сначала в одну сторону, а после в другую. «Может проспорили»: высказали предположения очевидцы этой довольно необычной акции. Другая часть прохожих явно осудила поступок молодых людей – поздним вечером после жары с родителями на улицу вышли дети, которые стали невольными свидетелями.

Видеозапись голого марша в центре Казани попала в соцсети и вызвало осуждение интернет-пользователей:

«Позорище!»

«Мне стыдно за Казань!»

«Че прикрылись-то тогда? Идите голые!»

«Просто выросли из одежды за время карантина, а купить новую одежду не на что»

«Без маски - штраф, а без труселей – нет».

К слову этим голым «флешмобом» в центре Казани уже заинтересовались полицейские. Возможно совсем скоро личности его участников будут установлены.