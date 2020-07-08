30 звонков в «скорую» и более 40 – в службу «112»: Чтобы вызвать медиков, казанец солгал, что зарезал соседку
История произошла еще 30 июня, но жителями Казани она обсуждается до сих пор. Причем чаще всего слишком уж однозначно. Вечером того дня казанец Эльбрус почувствовал себя плохо – повысилась температура, заболела голова. Он начал вызвать «скорую», но дозвонился не сразу. Как потом утверждал мужчина, сделал более 30 звонков в «скорую» и более 40 – в службу «112».
Но, по словам Эльбруса, его вызов проигнорировали, в итоге он решил сделать «ход конем»: позвонил в полицию и сообщил, что зарезал свою соседку-пенсионерку. Мол, женщина еще жива, но нуждается в срочной госпитализации.
Полицейские приехали через 2 минуты. Они выяснили, что никакого нападения не было. На коварного горожанина был составлен административный протокол за ложный вызов со штрафом на 1,5 тысячи рублей. Оказали ли ему помощь, неизвестно. К слову, «раненная» соседка также не дождалась медиков – «скорая» к ней так и не приехала.
Почему, выяснила «Комсомолка». Так, изданию в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что по факту произошедшего они провели свою, служебную проверку.
- Первый звонок казанца зафиксировали примерно в 19.48, и он жаловался на повышенную температуру. Ему предложили вызвать врачей из поликлиники, но он отказался, тогда предупредили, что приедет первая освободившаяся бригада, - поделилось ведомство итогами проверки с «Комсомолкой». - Больше никаких звонков не зафиксировано, у нас все записывается. Получилось так, что в итоге на вызов бригада «скорой» приехала после полуночи, но дверь им уже никто не открыл.
Конечно, открывать было некому – в этот момент Эльбруса уже увезли в полицию, где он давал показания по факту ложного сообщения о нападении на соседку. А вызов «скорой» к женщине отменили сами полицейские, когда поняли, что на самом деле ничего не было.
Но все равно остается вопрос – почему если и приехала «скорая» к казанцу, то почему так поздно? В Минздраве Татарстана на это отмечают, что в данный период было слишком много вызовов, в том числе и от пациентов с коронавирусом.
А что же насчет тех самых более 40 звонков на телефон «112»? Неужели там казанца решили бросить один на один с его проблемами?
Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в экстренной службе, казанец действительно звонил, но при этом почему-то каждый раз бросал трубку не дождавшись ответа, а потом снова набирал номер «112».
На этот телефон экстренных служб всегда одновременно поступает множество звонков, нужно было просто дождаться ответа оператора. И если до этого момента сбросить вызов, а потом набрать номер телефона снова, то вас автоматически поставят в конец очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU