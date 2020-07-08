Жители Казани наряжались ОМОНом и «раскулачивали» наркоторговцев

Полицейским Казани стало известно, что в городе орудует банда из четырех мужчин. Группа неизвестных, переодетых в форму ОМОНа быстрее самих правоохранителей выявляли наркоторговцев и задерживали. Вот только в руки правосудия их не передавали, сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

Напуганных наркоторговцев не сдавали полиции, а напротив отпускали на волю. Вот только перед этим «раскулачивали» - вымогали крупные суммы денег. Вроде бы идеальная схема – если и догадаются, что ОМОН был ряженый, в полицию наркоторговцы все равно не обратятся.

Так можно было думать, пока злоумышленники не ворвались в квартиру двух братьев, которые все сообщили о произошедшем в полицию, сообщил источник «Комсомолки». По его данным произошло это в начале июля. Ряженые омоновцы избили братьев. У младшего из них забрали более 12 тысяч рублей. Старшего же напавшие вывели на улицу, посадили в машину и заставили переписать на них его автомобиль.

Вскоре после этого всех четверых лже-омоновцев задержали. Трое из них ранее судимы, в том числе и за продажу наркотиков. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», добавил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах.

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