Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 7 июля 2020: выявлено 105 новых случаев заражения
За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 105 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 529 человек. На данный момент 3 541 ранее инфицированный выздоровел, 48 - скончались.
- Проведено за весь период 125 665 лабораторных исследований, обследовано 117 705 человек. Под наблюдением находится 4 592 человек, снято с наблюдения – 17 591, - сообщает местный Роспотребнадзор.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов, который ранее несколько месяцев ежедневно комментировал ситуацию с коронавирусом на своих страницах в социальных сетях, перестал это делать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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