Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 7 июля 2020: выявлено 105 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 105 новых случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 529 человек. На данный момент 3 541 ранее инфицированный выздоровел, 48 - скончались.

- Проведено за весь период 125 665 лабораторных исследований, обследовано 117 705 человек. Под наблюдением находится 4 592 человек, снято с наблюдения – 17 591, - сообщает местный Роспотребнадзор.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов, который ранее несколько месяцев ежедневно комментировал ситуацию с коронавирусом на своих страницах в социальных сетях, перестал это делать.